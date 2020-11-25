Ср, 25.11.2020
Я призываю всех родителей Латвии уделять больше внимания своим детям, особенно тем, кто учится дома. Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации
Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации
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Шуплинска предлагает школам использовать пустующие помещения соседних учебных заведений

ФОТО: LETA

Чтобы решить проблему трех квадратных метров на каждого ученика в классе, министр образования и науки Илга Шуплинска советует директорам школ использовать пустующие помещения соседних учебных заведений.

Также она предлагает для 5-6-х классов использовать модель очно-удаленной учебы.

По словам министра, 47% классов в латвийских школах насчитывают более 17 учащихся, поэтому с обеспечением площади на одного ученика могут возникнуть сложности, однако есть учебные заведения со свободными площадями.

Также Шуплинска сообщила, что внеочередных каникул со 2 по 18 декабря, как это предусматривал проект правил, подготовленный Минблагом, не будет.

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