Шуплинска предлагает школам использовать пустующие помещения соседних учебных заведений

Чтобы решить проблему трех квадратных метров на каждого ученика в классе, министр образования и науки Илга Шуплинска советует директорам школ использовать пустующие помещения соседних учебных заведений.
Также она предлагает для 5-6-х классов использовать модель очно-удаленной учебы.
По словам министра, 47% классов в латвийских школах насчитывают более 17 учащихся, поэтому с обеспечением площади на одного ученика могут возникнуть сложности, однако есть учебные заведения со свободными площадями.
Также Шуплинска сообщила, что внеочередных каникул со 2 по 18 декабря, как это предусматривал проект правил, подготовленный Минблагом, не будет.