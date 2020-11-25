Шуплинска предлагает школам использовать пустующие помещения соседних учебных заведений

Также она предлагает для 5-6-х классов использовать модель очно-удаленной учебы.

По словам министра, 47% классов в латвийских школах насчитывают более 17 учащихся, поэтому с обеспечением площади на одного ученика могут возникнуть сложности, однако есть учебные заведения со свободными площадями.