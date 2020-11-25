"Все разрушилась, вся моя жизнь": У экс-солистки группы "Тату" обнаружили рецидив рака

Напомним, что после неудачной операции несколько лет назад Юлия почти потеряла голос, но все же сумела восстановиться и снова начать выступать. Однако теперь, когда болезнь вернулась, певица не знает, стоит ли ей продолжать карьеру на сцене- вердикт медиков стал для нее шоком.