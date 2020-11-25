В школах Covid-19 чаще всего распространяется из-за контактов между учителями

Центр проанализировал семь крупнейших вспышек в учреждениях образования за период с сентября. В целом в рамках этих вспышек было зарегистрировано 325 заболевших Covid-19, в том числе 174 ребенка, 90 работников школ и 62 случая заражения связанных с ними людей.

По словам Перевощикова, дети заражались пропорционально в пяти из десяти случаев, учителя - в трех из десяти. "Однако мы знаем, что соотношение здесь другое - на одного работника, как правило, приходится десять учащихся", - отметил он. Таким образом, у учителей риск инфицирования в школе в три раза выше, чем у детей.

По словам Перевощикова, ситуация стабилизируется, но ее "надо улучшить, дополнительно защитив учителей".

Он вновь подчеркнул, что важно использовать маски и соблюдать дистанцирование, а также проветривать помещения.