В Даугавпилсе и Кекавском крае растет заболеваемость Covid-19

Почти половина из 580 новых случаев Covid-19 за минувшие сутки зарегистрирована в Риге, а также относительно быстрый рост заболеваемости наблюдается в Даугавпилсе и Кекавском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано 273 новых случая, в Даугавпилсе 63, в Кекавском крае - 29, в Краславском - 13, в Марупском - 12, в Юрмале - 11, в Кулдигском и Саласпилсском краях - по восемь.
Больше всего случаев заболевания за две последних недели зарегистрировано в Риге - 2393. В Даугавпилсе этот показатель составляет 585 случаев, в Юрмале - 139, в Елгаве - 135, в Краславском крае - 114, в Кекавском крае - 112, в Марупском крае - 111, в Саласпилсском крае - 104, в Салацгривском крае - 102.
116 человек, у которых в минувшие стуки подтвержден коронавирус, входят в возрастную группу от 30 до 39 лет, 114 - от 50 до 59 лет, 104 - от 40 до 49 лет, а в других возрастных группах заболевших меньше.