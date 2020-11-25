В Даугавпилсе и Кекавском крае растет заболеваемость Covid-19

В Риге за прошедшие сутки зарегистрировано 273 новых случая, в Даугавпилсе 63, в Кекавском крае - 29, в Краславском - 13, в Марупском - 12, в Юрмале - 11, в Кулдигском и Саласпилсском краях - по восемь.

Больше всего случаев заболевания за две последних недели зарегистрировано в Риге - 2393. В Даугавпилсе этот показатель составляет 585 случаев, в Юрмале - 139, в Елгаве - 135, в Краславском крае - 114, в Кекавском крае - 112, в Марупском крае - 111, в Саласпилсском крае - 104, в Салацгривском крае - 102.