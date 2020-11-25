Умер Диего Марадона

В 1977-1994 годах он играл за сборную Аргентины, выиграл чемпионат мира 1986 года и завоевал второе место на ЧМ в 1990 году.

Диего Марадона является автором самого известного гола рукой, под названием "рука бога". Так его назвал сам футболист. В 1986 году во время матча чемпионата мира с Англией футболист выпрыгнул в штрафной площади и ударил мяч рукой так, что это заметили все, кроме судьи. Гол был засчитан. Сам футболист отметил, что частично гол забил он, а частично - "рука бога".