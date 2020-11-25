Умер Диего Марадона

Аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет, сообщает "Медуза" со ссылкой на Clarín.
По данным издания, у Марадоны остановилось сердце. В начале ноября он перенёс операцию на головном мозге.
Диего Марадона выступал за клубы "Барселона", "Наполи", "Севилья".
В 1977-1994 годах он играл за сборную Аргентины, выиграл чемпионат мира 1986 года и завоевал второе место на ЧМ в 1990 году.
Он признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на сайте FIFA.
Диего Марадона является автором самого известного гола рукой, под названием "рука бога". Так его назвал сам футболист. В 1986 году во время матча чемпионата мира с Англией футболист выпрыгнул в штрафной площади и ударил мяч рукой так, что это заметили все, кроме судьи. Гол был засчитан. Сам футболист отметил, что частично гол забил он, а частично - "рука бога".
Видео: Гол Диего Марадоны "рука бога"