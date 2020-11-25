Специалист: защитный щиток - это лишь дополнительный инструмент. Он не заменяет маски для лица

Защитные щитки для лица нельзя рассматривать как аналог защитных масок, поскольку они не столь эффективны, заявил Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Он объяснил, что защитные щитки для лица не образуют замкнутой среды, а по краям есть отверстия, поэтому то, что человек выдыхает и вдыхает, попадает в воздух свободно и без каких-либо препятствий. В свою очередь, маска для лица предотвращает попадание в воздух капель, которые выделяются через рот или нос. "Кроме того, защитный щиток не нельзя считать равнозначным маске для лица", - добавил эпидемиолог.
Скорее, щиток предназначен как дополнительный защитный инструмент к маске в условиях повышенного риска заражения, пояснил Перевощиков.
Уже сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости Covid-19 в стране требуется носить маски для лица в общественных местах, включая общественный транспорт и торговые места.