Ср, 25.11.2020
Цель ограничений - сохранить жизнь в Эстонии максимально открытой. Чем дольше нам это удастся, зависит от поведения каждого, то есть от того, насколько прилежно мы придерживаемся новых правил и осознаем, что они введены для защиты нашей нормальной жизни. Юри Ратас, премьер-министр Эстонии
Юри Ратас, премьер-министр Эстонии
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  • Специалист: защитный щиток - это лишь дополнительный инструмент. Он не заменяет маски для лица

Специалист: защитный щиток - это лишь дополнительный инструмент. Он не заменяет маски для лица

ФОТО: AFP/SCANPIX

Защитные щитки для лица нельзя рассматривать как аналог защитных масок, поскольку они не столь эффективны, заявил Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Он объяснил, что защитные щитки для лица не образуют замкнутой среды, а по краям есть отверстия, поэтому то, что человек выдыхает и вдыхает, попадает в воздух свободно и без каких-либо препятствий. В свою очередь, маска для лица предотвращает попадание в воздух капель, которые выделяются через рот или нос. "Кроме того, защитный щиток не нельзя считать равнозначным маске для лица", - добавил эпидемиолог.

Скорее, щиток предназначен как дополнительный защитный инструмент к маске в условиях повышенного риска заражения, пояснил Перевощиков.

Уже сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости Covid-19 в стране требуется носить маски для лица в общественных местах, включая общественный транспорт и торговые места.

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