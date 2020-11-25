Специалист: защитный щиток - это лишь дополнительный инструмент. Он не заменяет маски для лица

Он объяснил, что защитные щитки для лица не образуют замкнутой среды, а по краям есть отверстия, поэтому то, что человек выдыхает и вдыхает, попадает в воздух свободно и без каких-либо препятствий. В свою очередь, маска для лица предотвращает попадание в воздух капель, которые выделяются через рот или нос. "Кроме того, защитный щиток не нельзя считать равнозначным маске для лица", - добавил эпидемиолог.