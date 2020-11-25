Covid-19: если ситуация улучшится, во втором семестре очно будут учиться 1-6-е классы, а также 9-е и 12-е

Если же эпидемиологическая ситуация не изменится, на месте будет вестись обучение только 1-4-х классов.

Министр отметила, что школы должны искать решения, как обеспечить обучение на месте и всех остальных классов. "В настоящее время мы видим, что все больше школ переводят 1-6-е классы на модель B, когда одну неделю дети ходят в школу, а на следующей учатся удаленно", - сказала Шуплинска.

При удаленном обучении министр рекомендовала школам уменьшать количество изучаемых в течение одной недели или месяца предметов и попеременно их чередовать, организуя обучение предметными блоками.

Диагностирующие работы во втором семестре в 3-х и 6-х классах будут проводиться на месте. Если это будет невозможно, учебное заведение сможет предложить выполнить их удаленно или тогда, когда это станет возможно на месте.