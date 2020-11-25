Чт, 26.11.2020
Ситуация становится все хуже по всем показателям. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Ограничения в школах и смерть Диего Марадоны. Все, что вы могли пропустить 25 ноября

ФОТО: Rus.TVNET

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Коронавирус:

  • За сутки выявлено 580 случаев Covid-19; скончались девять человек.
  • Covid-19 выявлен у 30 работников Резекненской больницы.
  • В Даугавпилсе и Кекавском крае растет заболеваемость Covid-19.
  • Еврокомиссия одобрила от имени стран-членов ЕС соглашение с Moderna о закупке вакцины.
  • Covid-19 болеют 24 сотрудника Пожарно-спасательной службы.
  • Врачи с трудом нашли в носу пациента семисантиметровый обломок палочки для коронатеста.
  • На предприятии Brīvais vilnis Covid-19 констатирован у 77 работников.
  • В Литве за сутки 2289 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 384.
  • Литва продлила карантин до 17 декабря.
  • В России установлен рекорд смертности пациентов с Covid-19: более 500 человек за сутки.
  • В Польше подтверждено заражение норок новым коронавирусом.
  • Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом.
  • Специалист: защитный щиток - это лишь дополнительный инструмент. Он не заменяет маски для лица.

Пресс-конференция Министерства образования и науки. Главное:

  • Covid-19: если ситуация улучшится, во втором семестре очно будут учиться 1-6-е классы и 9-е и 12-е классы.
  • Covid-19: на карантине находятся по крайней мере 2772 учащихся и 184 педагога.
  • Многие школы Риги не смогут обеспечить площадь в три квадратных метра на одного ученика.
  • Шуплинска предлагает школам использовать пустующие помещения соседних учебных заведений.
  • В школах Covid-19 чаще всего распространяется из-за контактов между учителями.
  • Будет введено пособие по присмотру за ребенком в случае удаленной учебы.

Другие события дня:

  • LIZDA требует отставки министра образования и науки Илги Шуплинской.
  • Министр внутренних дел Гиргенс голосовал против новых ограничений.
  • "Мы хотим работать!": Около 100 человек приняли участие в протесте против ограничений из-за Covid-19.
  • Красота ушла в подполье: мастера обслуживают клиентов в квартирах, "практиканты" работают в салонах.
  • В Курземе пьяные мужчины пытались добраться до Риги на угнанном такси. Их поймали в Талси.
  • В Даугмале пьяный водитель "убил" свою Volvo XC90 об дерево.
  • В Швеции впервые за 120 лет снизилась средняя продолжительность жизни.
  • Самым ценным предприятием Латвии и в этом году признано Latvenergo.
  • Изъятые в Таиланде "наркотики" почти на миллиард долларов, оказались чистящим средством.
  • В ограду резиденции Меркель врезался автомобиль.
  • Венгрия и Польша грозятся лишить страны ЕС денег.
  • В Швейцарии женщина с ножом напала на посетителей торгового центра.
  • Умер Диего Марадона.
  • Объявлены номинанты на премию "Грэмми". Больше всего номинаций - у Бейонсе.
  • Шотландия - первая страна в мире, где тампоны и прокладки бесплатные для всех желающих.

Немного новостей, чтобы отвлечься:

  • Мочалка: пользователи Сети не оценили платье Тайры Бэнкс на шоу.
  • "Латвийский Моргенштерн" из Лиепаи, который сжег в клипе настоящие 2000 евро. Кто он? 
  • Силач использовал вместо штанги двух людей.

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