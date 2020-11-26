Пособие по уходу за ребенком во время Covid-19 будет меньше пособия по болезни

Пособие по уходу за ребенком во время Covid-19 планируется в размере 60% от средней заработной платы страховых взносов, что меньше государственного пособия по болезни, это предусмотрено поправками в законе "О страховании материнства и болезни", которые были предложены Министерством благосостояния и концептуально одобрены Сеймом в среду, 25 ноября.
Парламент концептуально поддержал поправки к закону, согласно которым родители будут иметь право на одноразовое пособие по болезни в течение 14 календарных дней. Предусматривается, что социально застрахованное лицо будет иметь право требовать это пособие один раз в период с 2 декабря по 31 декабря этого года и один раз в период с 1 января 2021 года по 30 июня 2020 года.
Размер пособия составляет 60% от средней заработной платы страховых взносов, что меньше размера пособия, которое родители получают в настоящее время в случае своей болезни или болезни своих детей.
По информации Агентства государственного социального страхования (VSAA), в случае выплаты пособия по болезни, если болеет ребенок, предоставляется 80% от средней заработной платы работающего родителя, который ухаживает за больным ребенком. Если работник заболел, работодатель выплачивает пособие по болезни в размере не менее 75-80% от среднего заработка за первые десять дней, но с 11-го дня болезни VSAA выплачивает пособие по болезни в размере 80% от средней заработной платы.
Предусмотрено, что пособие по уходу за ребенком во время Covid-19 может быть предоставлено одному из родителей ребенка, приемных родителей, приемного члена семьи, опекуна или другого лица, которое в соответствии с решением Сиротского суда фактически заботится о ребенке и воспитывает его.
При этом указывается, что новый вид поддержки не будет выплачиваться, если родитель занимается хозяйственной деятельностью и получает доход, получает пособие по болезни, родительское пособие, пособие по беременности и родам, пособие по отцовству или пособие по простою.
По данным VSAA, средняя заработная плата страховых взносов за один день ухода за больным ребенком за девять месяцев 2020 года составила 36,07 евро. Планируемая средняя сумма нового пособия по уходу за ребенком в день составит 21,64 евро.
Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) подчеркнула на заседании Сейма, что с распространением Covid-19 все больше и больше родителей оказываются в ситуации, когда необходимо ухаживать за маленькими детьми, которые не учатся очно в школе, при этом они не могут работать удаленно. Следовательно, необходимо выплачивать пособие по болезни родителям, которые будут ухаживать за своими детьми, не имея возможности выходить на работу.