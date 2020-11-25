"Все в огне!": в Пардаугаве загорелся автомобиль Audi

Авария произошла в Риге, на улице Баускас, когда в середине дня на перекрестке с улицей Мукусалас остановился автомобиль марки Audi. Из капота машины начал идти дым, который довольно быстро превратился в пламя, заставив водителя отбежать от своего автомобиля.

Авария вызвала кратковременную пробку, но все оперативные службы отреагировали очень быстро и ликвидировали заторы и пожар.

"Он остановился на светофоре, загорелся красный свет. Вдруг, бац, и весь перед загорелся! Загорелся основательно и сразу. Потом он быстро выбежал, а что делать, все в огне, все в огне! 2

Потом тут сзади загорелся огонь и начали взрываться колеса, а сзади газовый баллон, как рванул", - говорит очевидец Олег.

Олег считает, что даже если бы пожарные приехали еще раньше, спасти горящую машину не удалось бы, потому что огонь очень быстро охватил все.

"Такое пламя, такое пламя! Пожарные приехали, а горело здесь еще сильнее, много дыма, ехать сюда вообще не было смысла", - говорит очевидец.