Коронавирус: Байден призвал США готовиться к "тяжелой зиме"

В США за последние сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 2439 человек. Это максимальное число летальных исходов за сутки за полгода, пишет Deutsche Welle.
Джо Байден, который, вероятнее всего, станет новым президентом США, призвал американцев сообща бороться с пандемией Covid-19.
"Я знаю, что страна устала от борьбы, но мы должны помнить, что воюем с вирусом, а не друг с другом", - заявил он в своей речи в честь Дня благодарения. По словам политика, стране предстоит "долгая, тяжелая зима".
"Я знаю, что мы можем и победим этот вирус. Америка не собирается проигрывать эту войну... Это не будет длиться вечно", - цитирует Байден Deutsche Welle.
Всего с начала пандемии в США, по данным на 26 ноября, зафиксировано 12,7 миллиона инфицированных, 262 080 человек скончались.
В общей сложности с начала эпидемии в США скончались 262 080 инфицированных, число выявленных случаев заражения превысило 12,7 млн человек.