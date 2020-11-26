Коронавирус: Байден призвал США готовиться к "тяжелой зиме"

Джо Байден, который, вероятнее всего, станет новым президентом США, призвал американцев сообща бороться с пандемией Covid-19.

"Я знаю, что страна устала от борьбы, но мы должны помнить, что воюем с вирусом, а не друг с другом", - заявил он в своей речи в честь Дня благодарения. По словам политика, стране предстоит "долгая, тяжелая зима".

"Я знаю, что мы можем и победим этот вирус. Америка не собирается проигрывать эту войну... Это не будет длиться вечно", - цитирует Байден Deutsche Welle.

Всего с начала пандемии в США, по данным на 26 ноября, зафиксировано 12,7 миллиона инфицированных, 262 080 человек скончались.