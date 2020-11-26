"Проект" выпустил расследование о Светлане Кривоногих. Издание утверждает, что она может владеть долей в банке "Россия", ей также принадлежит квартира в доме на Каменном острове, "Ленинград центр" и управляющая компания горнолыжного курорта "Игора". В ходе расследования было выяснено, что все эти активы Кривоногих получила благодаря близкому знакомству с Владимиром Путиным, пишет "Дождь".

"Проекту" удалось выяснить некоторые сведения о Светлане. Женщина родилась в бедной семье в коммуналке в Санкт-Петербурге и после окончания университета некоторое время работала уборщицей в магазине.

Однако уже в 2000 году Светлана переехала из коммуналки в элитное жилье. Сейчас ее семье принадлежит жилая недвижимость в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи почти на 11 000 000 евро.

Знакомые женщины утверждают, что ее материальное положение резко изменилось благодаря знакомству с обеспеченным мужчиной. Несколько источников рассказали "Проекту", что речь идет о Путине. 2

В ходе расследования также было выяснено, что в 2001 году Кривоногих начала работать в банке "Россия". Издание утверждает, что у женщины была в нем миноритарная доля: у ее компании "Релакс" в 2009 году была доля в 3,6%, на начало 2019 года - 2,8%, что по рыночной стоимости около 8 896 000 евро.

Другой актив Светланы - это 75% в компании "Озон", которая управляет горнолыжным курортом "Игора". Его выручка в 2019 году превысила более 5 500 000 евро.

Светлане также принадлежит 75% "Ленинград центра". Второй их собственник - близкий к Путину бизнесмен Юрий Ковальчук. 2

Издание подсчитало, что все имущество и бизнес-активы семьи Кривоногих можно оценить как минимум в 85 621 468 евро.

Кривоногих также является подругой Дины Цилевич, которая состоит в близких отношениях с главой Росгвардии Виктором Золотовым, утверждает "Проект". Цилевич сама подтвердила изданию, что давно знакома с Кривоногих.