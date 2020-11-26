The New York Times назвала 25 величайших актеров XXI века

В список вошли не только голливудские звезды и обладатели "Оскара", но и герои боевиков и арт-хауса.

Кинокритики газеты Манола Даргис и Энтони Скотт подчеркивают, что топ субъективен, ведь не существует единой формулы выбора лучших. Они также предупреждают, что список может показаться скандальным.

На первом месте рейтинга Дензел Вашингтон. Составители указывают, что им пришлось спорить из-за некоторых пунктов списка, но именно Дензел оказался единодушным лидером.

На втором месте французская актриса Изабель Юппер ("Пианистка", "Она"), а замыкает тройку лидеров Дэниел Дэй-Льюис - это единственный актер в истории Американской киноакадемии с тремя "Оскарами" за главную мужскую роль.

Вот десятка лидлеров:

10. Сирша Ронан

9. Виола Дэвис

8. Чжао Тао

7. Тони Сервилло

6. Сон Кан-хо

5. Николь Кидман

4. Киану Ривз

3. Дэниел Дэй-Льюис

2. Изабель Юппер