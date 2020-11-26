В Литве за сутки выявлено 2104 новых случаев заражения. В Эстонии - 415

Литва:

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 53 тыс. 757 заражений коронавирусом. Все еще больны 40 тыс. 459 человек, 12 тыс. 655 человека выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 449 человек, по иным причинам умерли 194 зараженных.

За минувшие сутки было взято 11 тыс. 312 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 211 тыс. 62.

Эстония:

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 5645 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 415. Это самый высокий суточный прирост в стране с начала пандемии.

Предыдущий максимум - 414 новых случаев за сутки - был зафиксирован 19 ноября.

Доля положительных тестов составила 7,4% от общего числа протестированных.

За сутки умерли два человека, общее число умерших с начала эпидемии увеличилось до 99.