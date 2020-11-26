В Литве за сутки выявлено 2104 новых случаев заражения. В Эстонии - 415
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2104 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 17 человек, сообщил в четверг Департамент статистики. В Эстонии за последние 24 часа было сделано 5645 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 415. Это самый высокий суточный прирост в стране с начала пандемии.
Литва:
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 53 тыс. 757 заражений коронавирусом. Все еще больны 40 тыс. 459 человек, 12 тыс. 655 человека выздоровели.
За минувшие сутки было взято 11 тыс. 312 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 211 тыс. 62.
Эстония:
За минувшие сутки в Эстонии было сделано 5645 тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 415. Это самый высокий суточный прирост в стране с начала пандемии.
Доля положительных тестов составила 7,4% от общего числа протестированных.
За сутки умерли два человека, общее число умерших с начала эпидемии увеличилось до 99.
По данным Департамента здоровья на утро 26 ноября, число госпитализированных с Covid-19 составляет 183 человека. За сутки число госпитализированных увеличилось на 20 человек.