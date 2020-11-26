Чт, 26.11.2020
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Сандис Гиргенс, министр внутренних дел.

Мир прощается с Марадоной

Лионель Месси и Диего Марадона

ФОТО: Reuters/ScanPix

25 ноября умер Диего Марадона - один из величайших футболистов в истории. Ему было 60 лет, он скончался от остановки сердца. Сегодня весь мир прощается с аргентинцем.

Ещё вчера в Аргентине был объявлен трёхдневный траур, а все матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания.

"Выражаем свою глубочайшую скорбь по поводу смерти нашей легенды Диего Армандо Марадоны. Ты всегда будешь в наших сердцах", - написала в соцсетях Аргентинская федерация футбола.

Легендарный бразилец Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны очень грустной фразой: "Я потерял дорогого друга, а мир - легенду. Не сомневаюсь, что однажды мы вместе сыграем на небесах".

Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду также простился с легендарным аргентинцем, признав его величие. "Сегодня я прощаюсь с другом, а мир - с вечным гением. Один из лучших в истории. Непревзойдённый волшебник. Он ушёл слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую не заполнит никто. Спи спокойно, великий. Ты никогда не будешь забыт".

Аргентинец Лионель Месси также не остался в стороне и написал, что это очень печальный день для всех аргентинцев и футбола.

"Он покидает нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые с ним, и выражаю свои соболезнования всей семье и друзьям. Покойся с миром", - написал футболист "Барселоны".

Бразильская суперзвезда Неймар в своём Twitter опубликовал своё детское фото, на котором он изображён рядом с легендарным футболистом.

Англичане, которые недолюбливали Марадону из-за гола рукой в их ворота на чемпионате мира 1986 года, кажется, забыли о неприязни к аргентинцу и также признали его величие. С Диего попрощался официальный аккаунт сборной Англии, футболисты Гари Линекер, Питер Рид, Питер Шилтон, Рио Фердинанд, а также многие клубы Английской Премьер-лиги.

Тёплые слова о Диего написали и другие топ-клубы Европы:

Единственные, кто не нашёл слов, - "Наполи". Клуб, за который выступал Марадона. Команда, в которой он стал звездой мирового футбола. Город, для которого Марадона - гораздо больше, чем футболист.

О боли "Наполи" говорит чёрно-белый логотип команды. "Все ждут наших слов. Но какие слова могут выразить ту сильную боль, которую мы испытываем? Сейчас время для слёз. А уже потом придёт время для слов".

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис уже предложил переименовать стадион "Сан-Паоло" в память о Марадоне, а всю ночь на 26 ноября на арене горело освещение.

Церемония прощания с Диего Марадоной пройдёт в официальной резиденции президента Аргентины. По данным газеты La Nacion, церемонию посетят около 1 миллиона человек, а в настоящее время власти прорабатывают организацию церемонии с учётом пандемии коронавируса.

Не исключено, что прощание с легендарным футболистом будет длиться несколько дней.

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