Мир прощается с Марадоной

Ещё вчера в Аргентине был объявлен трёхдневный траур, а все матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания.

"Выражаем свою глубочайшую скорбь по поводу смерти нашей легенды Диего Армандо Марадоны. Ты всегда будешь в наших сердцах", - написала в соцсетях Аргентинская федерация футбола.

Легендарный бразилец Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны очень грустной фразой: "Я потерял дорогого друга, а мир - легенду. Не сомневаюсь, что однажды мы вместе сыграем на небесах".

Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду также простился с легендарным аргентинцем, признав его величие. "Сегодня я прощаюсь с другом, а мир - с вечным гением. Один из лучших в истории. Непревзойдённый волшебник. Он ушёл слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую не заполнит никто. Спи спокойно, великий. Ты никогда не будешь забыт".

Аргентинец Лионель Месси также не остался в стороне и написал, что это очень печальный день для всех аргентинцев и футбола.

"Он покидает нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые с ним, и выражаю свои соболезнования всей семье и друзьям. Покойся с миром", - написал футболист "Барселоны".

Бразильская суперзвезда Неймар в своём Twitter опубликовал своё детское фото, на котором он изображён рядом с легендарным футболистом.

Англичане, которые недолюбливали Марадону из-за гола рукой в их ворота на чемпионате мира 1986 года, кажется, забыли о неприязни к аргентинцу и также признали его величие. С Диего попрощался официальный аккаунт сборной Англии, футболисты Гари Линекер, Питер Рид, Питер Шилтон, Рио Фердинанд, а также многие клубы Английской Премьер-лиги.

Тёплые слова о Диего написали и другие топ-клубы Европы:

An honour to have faced you, Diego 🙏



Un onore averti affrontato, Diego 🙏 pic.twitter.com/n0q1mfMBZn — AC Milan (@acmilan) November 25, 2020

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

A true great of the game.



Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/jImGjnjhUl — Liverpool FC (@LFC) November 25, 2020

Rest in peace, Diego.



We will never forget you! — FC Bayern English (@FCBayernEN) November 25, 2020

Единственные, кто не нашёл слов, - "Наполи". Клуб, за который выступал Марадона. Команда, в которой он стал звездой мирового футбола. Город, для которого Марадона - гораздо больше, чем футболист.

О боли "Наполи" говорит чёрно-белый логотип команды. "Все ждут наших слов. Но какие слова могут выразить ту сильную боль, которую мы испытываем? Сейчас время для слёз. А уже потом придёт время для слов".

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис уже предложил переименовать стадион "Сан-Паоло" в память о Марадоне, а всю ночь на 26 ноября на арене горело освещение.

Церемония прощания с Диего Марадоной пройдёт в официальной резиденции президента Аргентины. По данным газеты La Nacion, церемонию посетят около 1 миллиона человек, а в настоящее время власти прорабатывают организацию церемонии с учётом пандемии коронавируса.