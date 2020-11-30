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В 2018 году в Латвии вступил в силу Закон о социальных предприятиях, цель которого - способствовать повышению качества жизни общества путем создания благоприятной экономической среды для хозяйственной деятельности социальных предприятий. С момента вступления закона в силу зарегистрировано 128 социальных предприятий, которые работают в самых разных сферах и областях. ООО "Stikla Māja" своей творческой и хозяйственной деятельностью создает длительное социальное воздействие, обеспечивая культурное разнообразие и развитие образования.

Стекло, которое не разбивается

ООО "Stikla Māja" реализует проект "Обеспечение культурного разнообразия и развитие вторичной переработки стекла в студии Glass Point"". Одним из направлений деятельности предприятия является художественная вторичная переработка стекла, например, создание стеклянной посуды, элементов интерьера и других произведений искусства из старых оконных стекол.

"Мы открыты для художников, которые могут арендовать здесь рабочие места, и для посетителей, которые могут прийти на мастер-классы и познакомиться со всеми разнообразными возможностями, которые предоставляет стекло. Например, многие удивляются тому, что есть еще и стекло, которое не разбивается", - рассказывает Иева Земите, член правления ООО "Stikla Māja".

Путь к статусу социального предприятия

Несмотря на то, что направление деятельности с годами не менялось, статус социального предприятия ООО "Stikla Māja" имеет всего один год. "Мы начали деятельность и только потом поняли, что мы на самом деле социальное предприятие, - говорит И. Земите. - Благодаря нашим партнерам в Берлине, где мы познакомились с их работой - активным просвещением общества и решением различных социальных вопросов с помощью открытой студии стекла – мы поняли, что на самом деле делаем то же самое".

Этот опыт вселил уверенность в необходимости зарегистрировать свой бизнес как социальное предприятие. "Мы пришли с очень четким видением того, как устроен мир, как мы хотим работать и в каком направлении нам нужно развиваться. С первого момента, когда мы начали что-то делать, до того момента, когда мы осознали, что мы делаем то, что делает социальное предприятие, мы уже прошли определенный круг", - рассказала И. Земите.

Новые возможности и широкие горизонты

Поддержке социального предпринимательства в Латвии уделяется большое внимание. "Мы уже занимались поддержкой художников, просвещением общества и решением экологических проблем, но, когда мы стали социальным предприятием, у нас появилась возможность расширить аудиторию, к которой мы обращаемся, появилась платформа для популяризации нашей работы, и, конечно же, очень ценной поддержкой был грант ALTUM", - подчеркивает Иева Земите.

Председатель правления ООО "Stikla Māja" подчеркивает, что сущность социального предпринимательства - это стремление делать добро для общества: "Социальное предпринимательство не всегда означает трудовую интеграцию или услуги, предоставляемые узкой целевой группе. Способ, которым мы это делаем – через художественную деятельность, образование, проблемы окружающей среды. Если компания целенаправленно делает и хочет добиться результатов в социальной сфере, то социальное предпринимательство - прекрасная основа для этого".