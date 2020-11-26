Чт, 26.11.2020
Меня беспокоит, что в первую очередь принимаются решения об ограничениях, а механизмы поддержки недоступны или все еще обсуждаются, и не все будут соответствовать критериям получения поддержки. Сандис Гиргенс, министр внутренних дел.
Сандис Гиргенс, министр внутренних дел.
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  • За сутки выявлено 898 случаев Covid-19. Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии

За сутки выявлено 898 случаев Covid-19. Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии

ФОТО: pixabay.com

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено максимальное за все время пандемии количество новых случаев Covid-19 - 898, четверо инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Число инфицированных в среду, 25 ноября, значительно превышает предыдущий рекорд 21 ноября, когда в течение дня было диагностировано 642 случая заражения Covid-19. 

Двое умерших входили в возрастную группу от 70 до 75 лет, один - от 55 до 60 лет, один - 80-85 лет.

За прошедшие сутки сделано 8024 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 15 171 человека, 188 инфицированных скончались.

Выздоровевшими на сегодняшний день признаны 1719 человек.

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