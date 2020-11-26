За сутки выявлено 898 случаев Covid-19. Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено максимальное за все время пандемии количество новых случаев Covid-19 - 898, четверо инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Число инфицированных в среду, 25 ноября, значительно превышает предыдущий рекорд 21 ноября, когда в течение дня было диагностировано 642 случая заражения Covid-19.
Двое умерших входили в возрастную группу от 70 до 75 лет, один - от 55 до 60 лет, один - 80-85 лет.
За прошедшие сутки сделано 8024 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 15 171 человека, 188 инфицированных скончались.
Выздоровевшими на сегодняшний день признаны 1719 человек.
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