За сутки выявлено 898 случаев Covid-19. Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии

Число инфицированных в среду, 25 ноября, значительно превышает предыдущий рекорд 21 ноября, когда в течение дня было диагностировано 642 случая заражения Covid-19.

Двое умерших входили в возрастную группу от 70 до 75 лет, один - от 55 до 60 лет, один - 80-85 лет.

За прошедшие сутки сделано 8024 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 15 171 человека, 188 инфицированных скончались.

Выздоровевшими на сегодняшний день признаны 1719 человек.