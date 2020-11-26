Треть жителей Латвии в этом году начнет покупать подарки к Новому Году раньше

Опрос показал, что главная новогодняя традиция - обмен подарками, остается неизменной и в период пандемии. Текущая ситуация мотивирует жителей Латвии начать готовиться к новогоднему сезону раньше и совершать основные покупки в интернете. Сюрпризы и практичные подарки наиболее популярны в этом году.
Новогодние подарки – самая любимая традиция
"Обмен новогодними подарками с семьей и друзьями - одна и самых любимых традиций жителей Латвии, которая распространена в 60% семей, далее следует украшение дома – 55%, и совместное украшение елки - 54%. Эти традиции останутся неизменными в период пандемии: при ограничении личных встреч, латвийцы не планируют сократить количество подарков в этом году", - рассказывает Инга Филипова, глава IKEA Латвия. По её словам, вместо обычных поисков подарков в торговых центрах, 18% респондентов выберут интернет-покупки, а 6% респондентов отправят их курьером.
Существует много разных традиций связанных с новогодними подарками в Латвии, но большинство (59%) дарят небольшие подарки всем членам семьи. 17% респондентов делятся своими пожеланиями с семьёй, а 15% дарят подарки только детям.
Сюрпризы и практичные подарки
Опрос показал, что 47% латвийцев очень любят сюрпризы. Более трети – практичные подарки для дома или личного пользования: кухонная утварь, постельное белье, одеяла и одежда.
"Благодаря опросу видно, что большинство жителей Латвии смотрят на подарки с практичной точки зрения. Молодые люди, от 18 до 39 лет особенно любят подарки, которые могут использовать в повседневности, а люди старшего возраста предпочитают сюрпризы. Интересно сравнивать результаты опроса прошлого и этого года, например в этом году больше людей хотели бы получить подарок сделанный своими руками – в 2019 году таких было 18%, а в этом уже 23%. Необходимость более личного подхода и внимания в этом году возросла", – говорит И. Филипова.
Большинство планируют потратить до 100 евро на подарки
Опрос показал, что более половины жителей Латвии – 54%, планируют потратиться на подарки также, как и в прошлом году, или больше. Оставшаяся часть респондентов планирует снизить расходы на подарки, одежду, обувь и путешествия.
Основная часть новогодних трат уйдёт на подарки, 62% респондентов планирует потратить на подарки до 100 евро, а четверть отвела на подарки от 100 до 200 евро. Латвийцы покупают несколько подарков к Новому году: 35% покупают подарки для более 6 человек, 52% для 3-6 человек.