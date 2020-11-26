Треть жителей Латвии в этом году начнет покупать подарки к Новому Году раньше

Новогодние подарки – самая любимая традиция

"Обмен новогодними подарками с семьей и друзьями - одна и самых любимых традиций жителей Латвии, которая распространена в 60% семей, далее следует украшение дома – 55%, и совместное украшение елки - 54%. Эти традиции останутся неизменными в период пандемии: при ограничении личных встреч, латвийцы не планируют сократить количество подарков в этом году", - рассказывает Инга Филипова, глава IKEA Латвия. По её словам, вместо обычных поисков подарков в торговых центрах, 18% респондентов выберут интернет-покупки, а 6% респондентов отправят их курьером.

Существует много разных традиций связанных с новогодними подарками в Латвии, но большинство (59%) дарят небольшие подарки всем членам семьи. 17% респондентов делятся своими пожеланиями с семьёй, а 15% дарят подарки только детям.

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Сюрпризы и практичные подарки

Опрос показал, что 47% латвийцев очень любят сюрпризы. Более трети – практичные подарки для дома или личного пользования: кухонная утварь, постельное белье, одеяла и одежда.

"Благодаря опросу видно, что большинство жителей Латвии смотрят на подарки с практичной точки зрения. Молодые люди, от 18 до 39 лет особенно любят подарки, которые могут использовать в повседневности, а люди старшего возраста предпочитают сюрпризы. Интересно сравнивать результаты опроса прошлого и этого года, например в этом году больше людей хотели бы получить подарок сделанный своими руками – в 2019 году таких было 18%, а в этом уже 23%. Необходимость более личного подхода и внимания в этом году возросла", – говорит И. Филипова.

Большинство планируют потратить до 100 евро на подарки

Опрос показал, что более половины жителей Латвии – 54%, планируют потратиться на подарки также, как и в прошлом году, или больше. Оставшаяся часть респондентов планирует снизить расходы на подарки, одежду, обувь и путешествия.