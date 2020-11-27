Диего Марадона: футбольный гений, великий и несовершенный

Один из самых одаренных игроков в футболе, аргентинец обладал редкой комбинацией запала, яркости, тактического видения и скорости, которая завораживала фанатов.

Впрочем, значительную часть тех же фанатов привел в ярость его знаменитый гол "рукой бога" и оттолкнули эскапады за пределами поля, связанные с наркотиками и чередой скандалов в личной жизни.

Если коротко - он гениальный футболист

Диего Армандо Марадона родился в трущобах большого Буэнос-Айреса. Ему удалось избежать нищеты, став суперзвездой мирового футбола. Многие считают, что он превосходил даже бразильца Пеле.

Аргентинец, забивший за свою карьеру 259 голов в 491 матче, в общем голосовании за лучшего футболиста XX века опередил Пеле, но в ФИФА, проводившей голосование, изменили правила, отдав дань чести обоим игрокам.

Марадона с детства был вундеркиндом. Юниорская команда Los Cebollitas, в которой он играл, выиграла 136 матчей подряд, а международный дебют самого Марадоны состоялся, когда ему было 16 лет.

Коренастый Марадона, ростом всего около 165 см, был нестандартной комплекции для футболиста.

Но его филигранное мастерство, скорость, умение видеть ситуацию на поле, владение мячом и точные пасы более чем компенсировали нехватку ритма в игре и возникавшие иногда проблемы с весом.

Марадона мастерски обводил защитников соперничавших команд, но за пределами поля ему не удалось избежать неприятностей.

"Рука бога" и "гол столетия"

34 гола, забитые Марадоной в 91 матче за аргентинскую сборную - это лишь малая часть его турбулентной международной карьеры.

В 1986 году в Мексике он привел свою команду к победе в чемпионате мира, а четыре года спустя - вывел в финал.

Но уже в четвертьфинале чемпионата 1986 Марадона показал футбольному миру, насколько спорно он может вести себя на поле. Эта скандальность с годами проникла во все сферы его жизни.

Аргентина играла с Англией, и эмоции на стадионе бушевали - всего четыре года назад закончилась война между странами за Фолклендские острова. На поле команды вели ожесточенную борьбу.

На 52-й минуте, при счете 0-0, находясь в штрафной зоне соперника, Марадона подпрыгнул одновременно с вратарем Англии Питером Шилтоном и кулаком послал мяч в ворота.

Позже он сказал, что гол был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой бога".

Через четыре минуты Марадона забил гол, известный сегодня как "гол столетия". Он взял мяч на своей половине поля и начал движение к воротам противника, обводя одного игрока за другим. Оставив позади пятерых игроков английской сборной, он обошел вратаря и забил мяч в ворота.