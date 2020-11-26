Чт, 26.11.2020
Цель ограничений - сохранить жизнь в Эстонии максимально открытой. Чем дольше нам это удастся, зависит от поведения каждого, то есть от того, насколько прилежно мы придерживаемся новых правил и осознаем, что они введены для защиты нашей нормальной жизни. Юри Ратас, премьер-министр Эстонии
Юри Ратас, премьер-министр Эстонии

Несмотря на предупреждения о третьей волне Covid-19, Европа к Рождеству смягчит ограничения

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP

Хотя вакцинация против коронавируса в Европе вряд ли начнется уже в этом году, а эксперты предупредили о возможной третьей волне в начале следующего года, лидеры нескольких европейских стран пообещали ослабить ограничения в период Рождества и Нового года.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил во вторник, 24 ноября, что страна успешно преодолела вторую волну вируса и к Рождеству ограничения будут постепенно ослаблены. Начиная с этой субботы, 28 ноября, французы смогут выходить из дома и выезжать в радиусе 20 км, сообщает "France24".

Музеи, кинотеатры и другие развлекательные заведения смогут возобновить работу.

По данным Deutsche Welle, лидеры земель Германии вместе с Ангелой Меркель также обсудили ограничения и их смягчение в период праздников.

The Guardian пишет, что и в Великобритании правительства Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии согласились ослабить ограничения и отменить запреты на перемещение в течение рождественского периода. Врачи и ученые выражают опасения, что после праздников заболеваемость и смертность снова увеличатся. 

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