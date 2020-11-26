Несмотря на предупреждения о третьей волне Covid-19, Европа к Рождеству смягчит ограничения

Хотя вакцинация против коронавируса в Европе вряд ли начнется уже в этом году, а эксперты предупредили о возможной третьей волне в начале следующего года, лидеры нескольких европейских стран пообещали ослабить ограничения в период Рождества и Нового года.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил во вторник, 24 ноября, что страна успешно преодолела вторую волну вируса и к Рождеству ограничения будут постепенно ослаблены. Начиная с этой субботы, 28 ноября, французы смогут выходить из дома и выезжать в радиусе 20 км, сообщает "France24".
По данным Deutsche Welle, лидеры земель Германии вместе с Ангелой Меркель также обсудили ограничения и их смягчение в период праздников.
The Guardian пишет, что и в Великобритании правительства Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии согласились ослабить ограничения и отменить запреты на перемещение в течение рождественского периода. Врачи и ученые выражают опасения, что после праздников заболеваемость и смертность снова увеличатся.