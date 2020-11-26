32 рабочих часа в неделю: инициатива не получила поддержки

Сформированный правительством Национальный совет трехстороннего сотрудничества (NTSP), в четверг, 26 ноября, без дискуссий не поддержал инициативу по сокращению рабочей недели до 32 часов.
В декабре 2016 года на портале Manabalss.lv начался сбор подписей за сокращение "обычного рабочего времени" до 32 часов вместо существующих 40 часов.
Собрав необходимые 10 000 подписей, в феврале 2019 года Сейм согласился передать инициативу на рассмотрение Национальному совету трехстороннего сотрудничества.
В четверг, 26 ноября, этот вопрос обсуждался на заседании NTSP, правительства, Конфедерации работодателей Латвии и Конфедерации свободных профсоюзов Латвии. Инициатива не получила никакой поддержки.