32 рабочих часа в неделю: инициатива не получила поддержки

В декабре 2016 года на портале Manabalss.lv начался сбор подписей за сокращение "обычного рабочего времени" до 32 часов вместо существующих 40 часов.

Собрав необходимые 10 000 подписей, в феврале 2019 года Сейм согласился передать инициативу на рассмотрение Национальному совету трехстороннего сотрудничества.