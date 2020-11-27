Алёна Алёхина - от жизни мечты и вершины счастья до попыток научиться ходить заново
Эта девушка с прекрасными голубыми глазами была талантливой и успешной сноубордисткой - на её счету семь побед на чемпионатах России и два золота на чемпионатах Европы - до тех пор, пока травма не лишила её возможности ходить.
В 2013 году у Алёны всё было прекрасно и она находилась на вершине счастья - девушка оканчивала магистратуру, была обручена и влюблена, подписывала контракты на сумасшедшие суммы, занималась благотворительностью и много времени проводила волонтёром в больнице с детьми в качестве клоуна.
Улыбчивая блондинка находила время для семьи, много путешествовала, снималась в качестве модели, завоёвывала титулы и готовилась к Олимпиаде 2014 года в Сочи, на которую отобралась.
За год до Олимпиады в Сочи в 2014 году Алёхина приехала в США на съёмки для одного из своих спонсоров, неудачно упала и травмировала спинной мозг. С тех пор Алёна не может ходить.
"С таким же успехом я могла споткнуться на ровном месте, то есть это было просто очень нелепое и неудачное падение. И сразу поняла, что всё плохо: я не чувствовала ног, а боль была такая, будто внутри меня что-то взорвалось", - говорила Алёхина в интервью Lenta.
Сначала девушка не могла даже сидеть - теряла сознание, темнело в глазах, и это казалось невыносимой пыткой. Тем не менее через 10 дней после падения прямо в больнице состоялась свадьба Алёны и её парня Райана.
Сейчас она разведена. По словам девушки, Райан оказался не готов менять свою жизнь под её травму. Алёхина вспоминает, что пережить развод для неё было сложнее, чем травму: "Когда я поняла, что он предатель и не готов со мной дальше идти, я подумала - я настолько всего этого не заслуживаю, что после всего этого я просто обязана быть счастливой".
Можно только догадываться, каких высот Алёна достигла бы в спорте, ведь она вписала своё имя в историю российского сноуборда ещё до травмы. Тем не менее самую большую победу Алёхина одержала в жизни.
Спустя семь лет после трагедии Алёна преподаёт четыре иностранных языка - английский, испанский, русский как иностранный и французский. Также она снимается в качестве модели, читает лекции как мотивационный спикер и играет в двух музыкальных группах.
Сейчас основной источник радости для неё - музыка. Примерно на третий год после травмы девушка взяла в руки гитару и написала песню. Затем она решилась выложить её в соцсети, где её хорошо приняли. В 2017 году Алёна впервые выступила на публике, и после этого всё закрутилось.
На самом деле музыка в жизни Алёхиной появилась ещё раньше. Даже когда она серьёзно занималась сноубордингом, то каталась исключительно под музыку, под любимый панк-рок.
Сейчас Алёне 32 года. Она не собирается сдаваться, ведёт активный образ жизни, каждый день делает восстановительные упражнения и передвигается на специальном самокате.
"Дома у меня есть стенд со всеми кубками и медалями за сноубординг. Для меня эти награды сейчас - напоминание, что я способна на многое. Иногда я об этом забываю, но когда взгляд падает на награды, я думаю, что, пожалуй, стоит в себя верить", - приводит слова Алёны The Challenger.