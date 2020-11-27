Алёна Алёхина - от жизни мечты и вершины счастья до попыток научиться ходить заново

В 2013 году у Алёны всё было прекрасно и она находилась на вершине счастья - девушка оканчивала магистратуру, была обручена и влюблена, подписывала контракты на сумасшедшие суммы, занималась благотворительностью и много времени проводила волонтёром в больнице с детьми в качестве клоуна.

Улыбчивая блондинка находила время для семьи, много путешествовала, снималась в качестве модели, завоёвывала титулы и готовилась к Олимпиаде 2014 года в Сочи, на которую отобралась.

Всё сломалось именно в тот момент, когда она находилась на пике карьеры, любви и счастья.

За год до Олимпиады в Сочи в 2014 году Алёхина приехала в США на съёмки для одного из своих спонсоров, неудачно упала и травмировала спинной мозг. С тех пор Алёна не может ходить.

"С таким же успехом я могла споткнуться на ровном месте, то есть это было просто очень нелепое и неудачное падение. И сразу поняла, что всё плохо: я не чувствовала ног, а боль была такая, будто внутри меня что-то взорвалось", - говорила Алёхина в интервью Lenta.

Сначала девушка не могла даже сидеть - теряла сознание, темнело в глазах, и это казалось невыносимой пыткой. Тем не менее через 10 дней после падения прямо в больнице состоялась свадьба Алёны и её парня Райана.

"Я упала в обморок за 10 минут до свадьбы и спустя 10 минут после. Всё было как в дыму, и потом многие шутили, что я вышла замуж под морфием", - рассказывала Алёна в интервью TVC Plus.

Сейчас она разведена. По словам девушки, Райан оказался не готов менять свою жизнь под её травму. Алёхина вспоминает, что пережить развод для неё было сложнее, чем травму: "Когда я поняла, что он предатель и не готов со мной дальше идти, я подумала - я настолько всего этого не заслуживаю, что после всего этого я просто обязана быть счастливой".

Можно только догадываться, каких высот Алёна достигла бы в спорте, ведь она вписала своё имя в историю российского сноуборда ещё до травмы. Тем не менее самую большую победу Алёхина одержала в жизни.

Спустя семь лет после трагедии Алёна преподаёт четыре иностранных языка - английский, испанский, русский как иностранный и французский. Также она снимается в качестве модели, читает лекции как мотивационный спикер и играет в двух музыкальных группах.