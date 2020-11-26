В результате пожара в Даугавпилсе погиб один человек

В 22.33 VUGD получила вызов в Даугавпилс, где открытым пламенем горел одноэтажный жилой дом площадью 60 кв. м. В руинах был найден умерший человек.

В сгоревшем доме не был установлен детектор дыма.

Также в Айзкраукле в двухэтажном общественном здании горел распределительный щит. Перед прибытием VUGD из дома собственными силами эвакуировались 19 человек.