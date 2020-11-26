Чт, 26.11.2020
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Сандис Гиргенс, министр внутренних дел.

В результате пожара в Даугавпилсе погиб один человек

Пожар прошлогодней травы на Спилвских лугах

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

 В среду вечером в результате пожара в Даугавпилсе погиб один человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 22.33 VUGD получила вызов в Даугавпилс, где открытым пламенем горел одноэтажный жилой дом площадью 60 кв. м. В руинах был найден умерший человек. 

В сгоревшем доме не был установлен детектор дыма. 

Также в Айзкраукле в двухэтажном общественном здании  горел распределительный щит. Перед прибытием VUGD из дома собственными силами эвакуировались 19 человек. 

В минувшие сутки VUGD получила 39 вызовов, в том числе 13 на пожары. 

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