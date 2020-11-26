Гиргенс: Я призываю граждан не направлять свою злость на полицию

Гиргенс пояснил агентству LETA, что полиция ориентирована на сотрудничество и просвещение жителей, поэтому штрафы за несоблюдение объявленных из-за Covid-19 ограничений к коммерсантам и жителям применяются лишь в редких случаях.

Уже сейчас параллельно своим повседневным обязанностям сотрудники полиции следят за соблюдением ограничений и работают в усиленном режиме. В результате ресурсы полиции для организации еще более обширного контроля ограничены. Важно, чтобы сами предприятия и жители добровольно соблюдали и помогали соблюдать меры эпидемиологической безопасности, например, не обслуживая клиентов без средств индивидуальной защиты или людей, которые не соблюдают дистанцию, пояснил министр.

Он неоднократно подчеркивал, что предприятиям различных отраслей необходимо разрешить работу при условии соблюдения строгих мер эпидемиологической безопасности. Уже сейчас ясно, что с вирусом придется уживаться дольше, чем предполагалось изначально.

Поэтому необходимо научиться выбирать ограничения, которые снижают риски эпидемиологической безопасности, но в то же время не увеличивают экономические и социальные риски.

По словам Гиргенса, чтобы избежать роста теневой экономики и "обхода" ограничений, необходимо говорить с представителями отраслей об общих решениях, которые помогли бы поддерживать экономическую активность, но в то же время обеспечили высокие стандарты эпидемиологической безопасности. Министр призвал представителей отраслей обратиться в группу по кризисным решениям во время Covid-19 со своими предложениями.