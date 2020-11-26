Шведские принц Карл Филипп и принцесса София заболели коронавирусом

Шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились Covid019. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой таблоид Aftonbladet.
У 41-летнего принца и его 35-летней супруги наблюдаются легкие симптомы. Вместе со своими детьми они остаются в своем доме в Стокгольме.
В скором времени тест на Covid-19 сделают также король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также принцесса Виктория, их дочь и сестра Карла Филиппа, и ее супруг принц Даниэль.
Как сообщает таблоид Aftonbladet, на прошлой неделе королевская семья собиралась на похоронах брата королевы Сильвии. До этого все присутствовавшие на церемонии сдали тест на Covid-19, и результат у всех был отрицательный.
Весной принцесса София стала волонтером одной из больниц Стокгольма, где лечили больных Covid-19. До последнего времени она продолжала работать там на полставки.
Власти Швеции с начала пандемии придерживались сдержанной позиции относительно вируса и не вводили жестких мер ограничений. С начала распространения Covid-19 в стране выявили более 230 тыс. случаев, скончались 6,5 тыс. человек.