Шведский принц Карл Филипп и принцесса София заболели коронавирусом

У 41-летнего принца и его 35-летней супруги наблюдаются легкие симптомы. Вместе с детьми они остаются в своем доме в Стокгольме.

В скором времени тест на Covid-19 сделают также король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, принцесса Виктория, их дочь и сестра Карла Филиппа, и ее супруг принц Даниэль.

Как сообщает таблоид Aftonbladet, на прошлой неделе королевская семья собиралась на похоронах брата королевы Сильвии. До этого все присутствовавшие на церемонии сдали тест на Covid-19, и результат у всех был отрицательный.

Весной принцесса София стала волонтером одной из больниц Стокгольма, где лечили больных Covid-19. До последнего времени она продолжала работать там на полставки.