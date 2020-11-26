Фото ⟩ Меган Фокс официально разводится с мужем. У актрисы новый роман

Журналисты сообщают, что Меган ушла от мужа еще полгода назад. Причиной якобы стал ее роман с рэпером известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Фокс познакомилась с артистом на съемках фильма "Полночь на злаковом поле" еще до пандемии Covid-19.

СМИ передают, что Меган считает, что нашла родственную душу и даже сделала новую татуировку. Ходят слухи, что она посвящена новому возлюбленному. Фокс набила в районе ключице надпись "El Pistolero" (в переводе с испанского - "бандит").

Ранее Меган призналась Брайану, что полюбила другого.

"Грин заявил, что жена не изменяла ему. Он знал, что Фокс встречается с рэпером", - сообщает издание The Blast.