Чт, 26.11.2020
Меня беспокоит, что в первую очередь принимаются решения об ограничениях, а механизмы поддержки недоступны или все еще обсуждаются, и не все будут соответствовать критериям получения поддержки. Сандис Гиргенс, министр внутренних дел.
Сандис Гиргенс, министр внутренних дел.

Фото ⟩ Меган Фокс официально разводится с мужем. У актрисы новый роман

34-летняя Меган Фокс (Megan Fox) и 47-летний Брайан Остин Грин (Brian Austin Green) начали бракоразводный процесс. Об этом пишет издание Cosmopolitan. 

Журналисты сообщают, что Меган ушла от мужа еще полгода назад. Причиной якобы стал ее роман с рэпером известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Фокс познакомилась с артистом на съемках фильма "Полночь на злаковом поле" еще до пандемии Covid-19.

СМИ передают, что Меган считает, что нашла родственную душу и даже сделала новую татуировку. Ходят слухи, что она посвящена новому возлюбленному. Фокс набила в районе ключице надпись "El Pistolero" (в переводе с испанского - "бандит").

Ранее Меган призналась Брайану, что полюбила другого.

"Грин заявил, что жена не изменяла ему. Он знал, что Фокс встречается с рэпером", - сообщает издание The Blast.

Фокс прожила с мужем 10 лет. В 2015 году звезды пережили семейный кризис. Уже тогда Меган хотела подать на развод с Брайаном. В итоге супруги помирились. Фокс забеременела.

Последние новости

НАВЕРХ
Back