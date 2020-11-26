Фото ⟩ Меган Фокс официально разводится с мужем. У актрисы новый роман

34-летняя Меган Фокс (Megan Fox) и 47-летний Брайан Остин Грин (Brian Austin Green) начали бракоразводный процесс. Об этом пишет издание Cosmopolitan.
Журналисты сообщают, что Меган ушла от мужа еще полгода назад. Причиной якобы стал ее роман с рэпером известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. Фокс познакомилась с артистом на съемках фильма "Полночь на злаковом поле" еще до пандемии Covid-19.
СМИ передают, что Меган считает, что нашла родственную душу и даже сделала новую татуировку. Ходят слухи, что она посвящена новому возлюбленному. Фокс набила в районе ключице надпись "El Pistolero" (в переводе с испанского - "бандит").
Ранее Меган призналась Брайану, что полюбила другого.
"Грин заявил, что жена не изменяла ему. Он знал, что Фокс встречается с рэпером", - сообщает издание The Blast.
Фокс прожила с мужем 10 лет. В 2015 году звезды пережили семейный кризис. Уже тогда Меган хотела подать на развод с Брайаном. В итоге супруги помирились. Фокс забеременела.