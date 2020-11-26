Рекорд и по госпитализациям: 94 за сутки. Всего в больницах - 489 пациентов с Covid-19

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки госпитализированы 94 пациента с Covid-19 - это рекорд госпитализаций с этим заболеванием за сутки.
В целом в настоящее время в больницах находятся 489 пациентов, у 458 человек заболевание средней тяжести, 31 человек находится в тяжелом состоянии.
Число пациентов с Covid-19 в больницах также достигло рекордного.
В течение последних суток из стационаров выписано 36 пациентов, всего за время пандемии - 1162.
Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что для лечения больных Covid-19 на данный момент есть 633 больничных койки. Для того, чтобы принимать новых пациентов с Covid-19, началось перепрофилирование услуг - главным образом, за счет плановых услуг и дневных стационаров.
По словам министра, помощь по лечению больных Covid-19 готовы оказать и частные медицинские учреждения.
Как уже сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено максимальное до сих пор количество новых случаев Covid-19 - 898, четверо инфицированных скончались. Двое умерших входили в возрастную группу от 70 до 75 лет, один - от 55 до 60 лет, один - 80-85 лет.