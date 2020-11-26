Рекорд и по госпитализациям: 94 за сутки. Всего в больницах - 489 пациентов с Covid-19

В целом в настоящее время в больницах находятся 489 пациентов, у 458 человек заболевание средней тяжести, 31 человек находится в тяжелом состоянии.

Число пациентов с Covid-19 в больницах также достигло рекордного.

В течение последних суток из стационаров выписано 36 пациентов, всего за время пандемии - 1162.

Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что для лечения больных Covid-19 на данный момент есть 633 больничных койки. Для того, чтобы принимать новых пациентов с Covid-19, началось перепрофилирование услуг - главным образом, за счет плановых услуг и дневных стационаров.

По словам министра, помощь по лечению больных Covid-19 готовы оказать и частные медицинские учреждения.