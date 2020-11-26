Рекордный прирост Covid-19 в Латвии: комментарии должностных лиц

Как уже сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено максимальное за все время пандемии количество новых случаев Covid-19 - 898, четверо инфицированных скончались. Двое умерших входили в возрастную группу от 70 до 75 лет, один - от 55 до 60 лет, один - 80-85 лет.