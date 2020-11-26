Рекордный прирост Covid-19 в Латвии: комментарии должностных лиц

В четверг, 26 ноября, в 16:00 Минздрав проводит пресс-конференцию с целью дать более подробную информацию об эпидемиологической ситуации в стране. RUS TVNET представляет трансляцию с места событий.
Как уже сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено максимальное за все время пандемии количество новых случаев Covid-19 - 898, четверо инфицированных скончались. Двое умерших входили в возрастную группу от 70 до 75 лет, один - от 55 до 60 лет, один - 80-85 лет.
За прошедшие сутки сделано 8024 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.