Чт, 26.11.2020
Ситуация становится все хуже по всем показателям. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Рекордный прирост Covid-19 в Латвии: комментарии должностных лиц

ФОТО: EPA/Scanpix

В четверг, 26 ноября, в 16:00 Минздрав проводит пресс-конференцию с целью дать более подробную информацию об эпидемиологической ситуации в стране. RUS TVNET представляет трансляцию с места событий. 

Как уже сообщал  RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено максимальное за все время пандемии количество новых случаев Covid-19 - 898, четверо инфицированных скончались. Двое умерших входили в возрастную группу от 70 до 75 лет, один - от 55 до 60 лет, один - 80-85 лет.

За прошедшие сутки сделано 8024 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.

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