Рекордный прирост Covid-19: Винькеле грозит строгими ограничениями по всей стране

В четверг, 26 ноября, Минздрав провел пресс-конференцию, посвященную эпидемиологической ситуации в стране. RUS TVNET собрал главное из того, что там прозвучало.
Винькеле пригрозила новыми ограничениями
Распространение Covid-19 в Латвии является "очень, очень серьезным", и, если ситуация не улучшится, строгие ограничения нужно будет вводить по всей стране, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Министр подчеркнула, что сегодняшние цифры говорят о серьезности ситуации. Она добавила, что система здравоохранения, больницы, медперсонал, которые в таком режиме работают с марта, близки к границе, когда нужно будет существенно ограничивать предоставление медицинских услуг людям, которые ждут плановой помощи.
Она добавила, что завтра, 27 ноября, вступят в силу более жесткие ограничения, которые существенно ограничат возможности образования и экономической активности в 12 самоуправлениях.
"Если ситуация не стабилизируется, более строгие ограничения придется распространить на всю страну", - подчеркнула Винькеле.
Режим ЧС продлят
Режим чрезвычайной ситуации будет продлен, решение о сроках правительство примет на следующей неделе, заявила Винькеле.
"Цифры показывают, что продление чрезвычайной ситуации - реальность, но срок продления, возможно, будет понятен на следующей неделе после еженедельного обобщения данных", - сказала министр.
Как известно, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии с 9 ноября по 6 декабря объявлена чрезвычайная ситуация, предусматривающее ряд ограничений.
О том, почему не удается контролировать распространение Covid-19
Пытаясь объяснить, почему, несмотря на введенные ограничения, все еще невозможно контролировать распространение Covid-19, Винькеле сослалась на крупную вспышку инфекции, обнаруженную на предприятии по переработке рыбы Brīvais vilnis.
"Одним из примеров является компания Brīvais vilnis в Салацгриве, где произошла очень большая и значительная вспышка. Мы знаем уже несколько месяцев, и эпидемиологи неустанно напоминают нам, что рабочие места являются одной из зон наибольшего риска заражения.
В этом случае руководство компании не совсем сотрудничает с эпидемиологами и расследованием. В результате это влияет не только на деятельность компании, но и весь муниципалитет", -
сказала министр, напомнив, что Салацгрива является одним из муниципалитетов, на которые будут распространяться более строгие ограничения.
В качестве еще одного примера неспособности ограничить распространение Covid-19 Винькеле упомянула историю молодого человека, которая в эти дни активно распространяется в социальных сетях. Человек поделился своей историей заболевания Covid-19, отметив, что всегда был аккуратен и соблюдал ограничения - он использовал маску, держал расстояние, дезинфицировал руки.
"Но был один раздел, в котором он не был так честен - контакты и встречи с друзьями. Это привело как к заболеванию этого человека, так и к заражению еще семи его близких", - резюмировала министр.
Политик поблагодарила за рассказ о личном опыте, который, среди прочего, показывает, что никакие внешние ограничения, контролируемые полицией, не помогут, если действительно каждый не будет следовать ограничениям сам.
Напомним, что Covid-19 диагностирован у 77 сотрудников рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais vilnis. По словам председателя правления Арнольда Бабриса, изначально в компании было диагностировано семь случаев заболевания, но после добровольного тестирования добавилось еще 70.
Видео: Запись пресс-конференции Минздрава
Архив текстовой трансляции:
Как уже сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии подтверждено максимальное за все время пандемии количество новых случаев Covid-19 - 898, четверо инфицированных скончались. Двое умерших входили в возрастную группу от 70 до 75 лет, один - от 55 до 60 лет, один - 80-85 лет.
За прошедшие сутки сделано 8024 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.