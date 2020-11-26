"Будем вынуждены сортировать пациентов": Минздрав о ситуации в больницах

Она подчеркнула, что ситуация с ростом числа госпитализированных больных Covid-19 серьезна - если вчера в стационарах лечение проходили 434 пациента с новым коронавирусом, то сегодня их число выросло до 489.

По словам представителя Минздрава, сейчас для больных Covid-19 в общей сложности доступно 629 коек. В случае острой необходимости число коек можно увеличить еще на 81.

"Такая тенденция роста вызывает опасения", - сказала представитель Минздрава, подчеркнув, что может наступить момент, когда система здравоохранения будет уже не в состоянии помочь всем, кому необходима медицинская помощь.

"Будем вынуждены сортировать пациентов, но мы не хотим этого", - сказала Мурмане-Умбрашко. 13

Она сообщила, что ситуация в больницах различается, отметив, что загруженность некоторых больниц настолько велика, что пациентов приходится переводить в другие медучреждения. В качестве примера госсекретарь Минздрава привела Валмиерскую больницу, которая больше не принимает пациентов, нуждающихся в терапевтической помощи, поэтому людей с острыми заболеваниями переводят в другую больницу.

Северокурземская больница также больше не может принимать новых пациентов, и они переводятся в Лиепайскую больницу. Похожая ситуация и в Елгаве, откуда пациентов переводят в Ригу. В свою очередь, Юрмальская больница не может принимать новых пациентов из-за того, что новым коронавирусом заразился персонал медучреждения.

По словам Мурмане-Умбрашко, больницы уже сейчас привлекают к лечению пациентов резидентов, но при необходимости могут быть предприняты и более радикальные шаги - например, могут быть привлечены врачи, находящиеся на пенсии по возрасту или по выслуге лет.

Предупредили о "необычном месте госпитализации"

Жители должны иметь в виду, что из-за заполнения больниц пациентами с Covid-19 Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) может принимать решения о необычном месте госпитализации, заявила директор NMPD Лиене Ципуле.

По словам Ципуле, сейчас NMPD работает в усиленном режиме, но система здравоохранения находится на пороге больших вызовов.

"Жители должны принимать во внимание, что NMPD может принять решение о госпитализации пациента не в привычное, а в другое медицинское учреждение для облегчения работы больниц", - подчеркнула директор NMPD. 13

Она сообщила, что сейчас система здравоохранения обеспечивает то, что каждый больной, нуждающийся в стационарной помощи, госпитализируется, но количество мест в больницах ограничено.

Ципуле подчеркнула, что заразившиеся люди должны сохранять рациональное мышление. "Не каждому пациенту нужно лечение в больнице. Больные должны связываться со своим семейным врачом и вместе с ним принимать решение о том, нужна госпитализация или нет", - сказала директор NMPD.