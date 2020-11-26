"Будем вынуждены сортировать пациентов": Минздрав о ситуации в больницах

Может наступить момент, когда из-за увеличения числа госпитализированных пациентов с Covid-19 система здравоохранения будет не в состоянии помочь всем, заявила госсекретарь Министерства здравоохранения Диана Мурмане-Умбрашко.
Она подчеркнула, что ситуация с ростом числа госпитализированных больных Covid-19 серьезна - если вчера в стационарах лечение проходили 434 пациента с новым коронавирусом, то сегодня их число выросло до 489.
По словам представителя Минздрава, сейчас для больных Covid-19 в общей сложности доступно 629 коек. В случае острой необходимости число коек можно увеличить еще на 81.
"Такая тенденция роста вызывает опасения", - сказала представитель Минздрава, подчеркнув, что может наступить момент, когда система здравоохранения будет уже не в состоянии помочь всем, кому необходима медицинская помощь.
"Будем вынуждены сортировать пациентов, но мы не хотим этого", - сказала Мурмане-Умбрашко.
Она сообщила, что ситуация в больницах различается, отметив, что загруженность некоторых больниц настолько велика, что пациентов приходится переводить в другие медучреждения. В качестве примера госсекретарь Минздрава привела Валмиерскую больницу, которая больше не принимает пациентов, нуждающихся в терапевтической помощи, поэтому людей с острыми заболеваниями переводят в другую больницу.
Северокурземская больница также больше не может принимать новых пациентов, и они переводятся в Лиепайскую больницу. Похожая ситуация и в Елгаве, откуда пациентов переводят в Ригу. В свою очередь, Юрмальская больница не может принимать новых пациентов из-за того, что новым коронавирусом заразился персонал медучреждения.
По словам Мурмане-Умбрашко, больницы уже сейчас привлекают к лечению пациентов резидентов, но при необходимости могут быть предприняты и более радикальные шаги - например, могут быть привлечены врачи, находящиеся на пенсии по возрасту или по выслуге лет.
Предупредили о "необычном месте госпитализации"
Жители должны иметь в виду, что из-за заполнения больниц пациентами с Covid-19 Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) может принимать решения о необычном месте госпитализации, заявила директор NMPD Лиене Ципуле.
По словам Ципуле, сейчас NMPD работает в усиленном режиме, но система здравоохранения находится на пороге больших вызовов.
"Жители должны принимать во внимание, что NMPD может принять решение о госпитализации пациента не в привычное, а в другое медицинское учреждение для облегчения работы больниц", - подчеркнула директор NMPD.
Она сообщила, что сейчас система здравоохранения обеспечивает то, что каждый больной, нуждающийся в стационарной помощи, госпитализируется, но количество мест в больницах ограничено.
Ципуле подчеркнула, что заразившиеся люди должны сохранять рациональное мышление. "Не каждому пациенту нужно лечение в больнице. Больные должны связываться со своим семейным врачом и вместе с ним принимать решение о том, нужна госпитализация или нет", - сказала директор NMPD.
Ранее она сообщила, что в латвийских больницах всего около 8500 коек. Обычно 200 из них предназначаются для больных с инфекционными заболеваниями, однако для ухода за пациентами с Covid-19 число этих коек было увеличено примерно в три раза. Тем не менее уже сейчас больные с новым коронавирусом заняли почти 500 коек. Ципуле подчеркнула, что число свободных коек для пациентов с новым коронавирусом увеличивается за счет снижения доступности других услуг.