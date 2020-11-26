День рекордов Covid-19 и "восставшие" из могил норки. Все, что вы могли пропустить 26 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За сутки выявлено 898 случаев Covid-19. Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии.
- Четверо скончались: двое умерших входили в возрастную группу от 70 до 75 лет, один - от 55 до 60 лет, один - 80-85 лет.
- Рекорд и по госпитализациям: 94 за сутки. Всего в больницах - 489 пациентов с Covid-19.
- Минздрав: "Такая тенденция роста вызывает опасения, будем вынуждены сортировать пациентов, но мы не хотим этого".
- Сейчас для больных с Covid-19 доступно 629 коек. В случае острой необходимости число коек можно увеличить еще на 81.
- Что власти? Понятно, что режим ЧС продлят, а Винькеле грозит строгими ограничениями по всей стране.
- В Латвии вводится новое пособие - по присмотру за детьми до десяти лет во время пандемии Covid-19.
- Около 100 случаев: произошла вспышка Covid-19 в частном центре социального ухода в Риге.
- В Литве за сутки выявлено 2104 новых случая заражения. В Эстонии - 415.
- В Дании из-за коронавируса убили и захоронили норок. В одном месте они начали подниматься из-под земли на поверхность. Все дело в газах!
- Коронавирус выявлен на норочьей ферме в Литве. Что будут делать, пока неясно.
- Несмотря на предупреждения о третьей волне Covid-19, Европа к Рождеству смягчит ограничения.
- Disney из-за пандемии уволит 32 тысячи сотрудников.
- Шведский принц Карл Филипп и принцесса София заболели коронавирусом.
Другие события дня:
- Решено: налоговый режим микропредприятий реорганизуют, его сможет использовать только сам владелец микропредприятия. Ставка повышена до 25% при обороте до 25 000 евро и 40% при обороте выше этой суммы.
- Инструкция по смесителю для писсуара? Суд возмущен "материалами" дела по трагедии в Золитуде. Есть вопросы к прокурорам и подозрение в халатности.
- "Проект" выпустил расследование о Светлане Кривоногих. Издание утверждает, что она может владеть долей в банке "Россия", ей принадлежит квартира в доме на Каменном острове, "Ленинград центр" и управляющая компания курорта "Игора". Возможно, все эти активы Кривоногих получила благодаря знакомству с Владимиром Путиным.
- Беспощадно: в Риге, в одном из дворов в Пардаугаве, женщина исцарапала Lexus знакомого отверткой.
- Возможное насилие в прямом эфире: мать жестоко обращается с ребенком. Пользователи возмущены. Ребенка забрали из семьи и доставили в кризисный центр.
- 32 рабочих часа в неделю: инициатива не получила поддержки.
Немного легких новостей отвлечься:
- Сеть магазинов в России выпустила клип с танцевальным призывом носить маски. Во-первых, это весело!
- "Дай мне оргазм, а не одобрение". Татьяна Мингалимова выпустила клип-манифест всем женщинам:
- Обмениваться кольцами уже не модно. Теперь для этого есть лотки для сим-карт от айфонов: