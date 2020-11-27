Футбол с Владимиром Ивановым: Предпоследний тур футбольной "Вирслиги" - как шоу и трагикомедия в одном флаконе

Перед этим туром было много вопросов эпидемиологического характера - как все пройдет исходя из того, что у "Елгавы" и "Даугавпилса" были заразившиеся, та же ситуация наблюдалась и в "Риге", где заболели почти два десятка человек. Кстати, эти клубы оказались главными пострадавшими, потому что не могло идти и речи не только о нормальной подготовке к этому туру, а вообще о выступлении.

Собрать полноценный состав - уже это стало для них огромным вызовом. Если говорить о спортивных моментах, то их было два - кто займет третье место и получит пропуск в еврокубки на следующий сезон, и кто напрямую вылетит в первую лигу.

С первым из них все ясно - "Валмиера" Тамаза Пертии гарантировала себе "бронзу", а значит еврокубковая квота Латвии на 2021-й закрыта, то есть "Вентспилс" просьба не беспокоиться. Что касается идущих на последних местах "Метты" и "Тукумса", то тут все решится в последнем туре, матчи которого должны состоятся в ближайшее воскресенье, 29 ноября. Тогда и станет понятно - кто прямиком опускается на уровень ниже, а кому светит переигровка: у идущей на девятом месте "Метты" 16 очков и воскресная игра в Риге с "Валмиерой", "Тукумс" пока что последний с 14 баллами и через несколько дней дома принимает РФШ. И там, и там гостям, по большому счету, ничего не надо...

"Валмиера", на самом деле, провела тренировочный спарринг, не более того, так как в "Даугавпилсе" больше восьми здоровых футболистов не набрали. Один вратарь и шесть в поле - это тот минимум, который позволен правилами. И случись что... Вот и случилось: спустя 13 минут после начала второго тайма игрок "Даугавпилса" Владислав Тимофеев получил травму и не смог продолжить матч. А замены ему, понятное дело, не было. А значит и продолжать было нельзя. На том команды и разошлись, когда впереди была "Валмиера" - 3:0 (в составе хозяев поля дубль оформил Джибрил Гэй).

Теперь с этим форс-мажором, по идее, должен разбираться дисциплинарный комитет ЛФФ. Но в любом случае у "Валмиеры" эти три очка, которые и подарили им де-факто путевку в еврокубки, никто не отнимет, да и переносы игр уже невозможны. Так что наставник валмиерской команды Тамаз Пертия, который из-за дисквалификации находился на трибунах, может не волноваться: у "Валмиеры" 44 очка, у "Вентспилса", который в тот день дома был сильнее "Метты" (1:0) - 41, и тут все понятно. Даже если в воскресенье "Вентспилс" и сможет догнать "Валмиеру", она все равно будет стоять в турнирной таблице выше, имея преимущество по очным встречам (2:2, 3:0 и 1:1).