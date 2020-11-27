Футбол с Владимиром Ивановым: Предпоследний тур футбольной "Вирслиги" - как шоу и трагикомедия в одном флаконе

Умоляю вас - только не воспринимайте результаты 26-го тура "Вирслиги" серьезно. Со спортивным принципом тут нет ничего общего, потому что Латвийская федерация футбола, взяв на вооружение девиз - "Доиграть сезон во что бы то ни стало!", форму поставило выше содержания, разыграв, как мне кажется, трагикомедию. Вот почему "Даугавпилс" прибыл в Валмиеру с восемью игроками, но в середине второго тайма эта встреча все равно была остановлена, а в составе "Риги" на стадионе РТУ один вратарь в нападении менял другого. Абсурд? Скорее да чем нет, но пять матчей все же состоялись.
Перед этим туром было много вопросов эпидемиологического характера - как все пройдет исходя из того, что у "Елгавы" и "Даугавпилса" были заразившиеся, та же ситуация наблюдалась и в "Риге", где заболели почти два десятка человек. Кстати, эти клубы оказались главными пострадавшими, потому что не могло идти и речи не только о нормальной подготовке к этому туру, а вообще о выступлении.
С первым из них все ясно - "Валмиера" Тамаза Пертии гарантировала себе "бронзу", а значит еврокубковая квота Латвии на 2021-й закрыта, то есть "Вентспилс" просьба не беспокоиться. Что касается идущих на последних местах "Метты" и "Тукумса", то тут все решится в последнем туре, матчи которого должны состоятся в ближайшее воскресенье, 29 ноября. Тогда и станет понятно - кто прямиком опускается на уровень ниже, а кому светит переигровка: у идущей на девятом месте "Метты" 16 очков и воскресная игра в Риге с "Валмиерой", "Тукумс" пока что последний с 14 баллами и через несколько дней дома принимает РФШ. И там, и там гостям, по большому счету, ничего не надо...
"Валмиера", на самом деле, провела тренировочный спарринг, не более того, так как в "Даугавпилсе" больше восьми здоровых футболистов не набрали. Один вратарь и шесть в поле - это тот минимум, который позволен правилами. И случись что... Вот и случилось: спустя 13 минут после начала второго тайма игрок "Даугавпилса" Владислав Тимофеев получил травму и не смог продолжить матч. А замены ему, понятное дело, не было. А значит и продолжать было нельзя. На том команды и разошлись, когда впереди была "Валмиера" - 3:0 (в составе хозяев поля дубль оформил Джибрил Гэй).
Теперь с этим форс-мажором, по идее, должен разбираться дисциплинарный комитет ЛФФ. Но в любом случае у "Валмиеры" эти три очка, которые и подарили им де-факто путевку в еврокубки, никто не отнимет, да и переносы игр уже невозможны. Так что наставник валмиерской команды Тамаз Пертия, который из-за дисквалификации находился на трибунах, может не волноваться: у "Валмиеры" 44 очка, у "Вентспилса", который в тот день дома был сильнее "Метты" (1:0) - 41, и тут все понятно. Даже если в воскресенье "Вентспилс" и сможет догнать "Валмиеру", она все равно будет стоять в турнирной таблице выше, имея преимущество по очным встречам (2:2, 3:0 и 1:1).
А что касается "Метты", то падение вниз этого коллектива продолжается - 12 матчей без побед и семь осечек кряду (команда Андриса Рихертса в чемпионате страны побеждала в последний раз 11 августа). Тут, как говорится, без комментариев.
Еще один прелюбопытный момент случился на стадионе РТУ, где РФШ принимал "Ригу". Разумеется, делом принципа было для хозяев поля, которые уже ни на что не претендовали, взять верх над чемпионом, что команда Виктора Мороза и сделала. Правда, все три мяча были забиты в последние 20 минут - 3:0 (в составе РФШ отличились Томаш Шимкович, Янис Икауниекс с пенальти, а еще в одном случае Владислав Федоров поразил собственные ворота).
На самом деле это поразительно исходя из того, каким образом Михаилу Коневу пришлось укомплектовывать состав. Достаточно сказать, что в нападении у номинальных гостей играл вратарь Нил Пуриньш, а во втором тайме его заменил другой голкипер Илья Исаев. Согласитесь, это как-то несерьезно... И не думаю, что в РФШ гордятся такой победой, из-за которой у "Риги" прервалась серия из восьми побед кряду (у РФШ эта победа стала 20-й в нынешней "Вирслиге").
Как и юрмальский "Спартак", который на домашнем стадионе в Слоке не пожалел "Елгаву", у которой также нарисовались проблемы с составом - 7:0 (как главный тренер у гостей в протоколе был записан Валерий Редько, а на последние пару минут вышел играть даже Александр Цауня). У юрмалчан, понятное дело, это самая крупная победа в сезоне, к которой приложил усилия ее капитан Неманья Белакович, оформивший дубль (его первый гол на 58-й минуте из разряда маленьких шедевров). Но зато это помогло Белаковичу в списке бомбардиров догнать играющего уже какое-то время в немецкой бундеслиге за "Кельн" нигерийца Толу Арокодаре (по 15 забитых мячей у каждого).
Еще один крупный результат был зафиксирован в Лиепае, где курземцы не оставили шансов "Тукумсу" - 5:0. В составе хозяев поля особенно старался Эдуард Тиденберг, на счету которого хет-трик. Бразилец Додо забил еще два мяча (мог и тут быть хет-трик, но при счете 3:0 на 59-й минуте Додо не реализовал пенальти). Впрочем, событие номер один в этом матче - выход на замену 36-летнего Дениса Иванова. Опытный защитник отыграл с капитанской повязкой последние 12 минут встречи, официально завершив свою профессиональную карьеру. Спасибо, Денис!
Вот и получается, что по итогам 26-го тура в турнирной таблице все остались на своих местах с той лишь разницей, что на "валмиерской улице" - праздник, а в "Вентспилсе" посыпают голову пеплом из-за невыполненных задач. Если в цифрах и забитых мячах, то тут также налицо аномалия: все пять матчей завершились в пользу хозяев поля, при этом гости так и не смогли поразить ворота. Отсюда и общий счет пяти не совсем уж, извините, нормальных поединков - 19:0. Последний, 27-й тур "Вирслиги", пройдет на днях. Неужели он удивит еще больше?