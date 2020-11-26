Собрались в Великобританию? Для приезжающих из Латвии теперь обязательна самоизоляция

Это требование вступит в силу 28 ноября в 4:00 утра.

Кроме того, с 17:00 26 ноября изменена рекомендация правительства Соединенного Королевства о поездках в Латвию: рекомендуется ехать только в важные поездки.

Правила карантина требуют, чтобы при въезде в Соединенное Королевство в электронном виде было бы задекларировано место пребывания. Ответственные службы проведут проверки, соблюдается ли карантин в указанном месте пребывания. За нарушение условий карантина в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии налагаются денежные штрафы.