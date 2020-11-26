Собрались в Великобританию? Для приезжающих из Латвии теперь обязательна самоизоляция

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Латвии, правительство Великобритании установило 14-дневную самоизоляцию для приезжающих из Латвии, сообщили агентству LETA в посольстве Латвии в Великобритании.
Это требование вступит в силу 28 ноября в 4:00 утра.
Кроме того, с 17:00 26 ноября изменена рекомендация правительства Соединенного Королевства о поездках в Латвию: рекомендуется ехать только в важные поездки.
Правила карантина требуют, чтобы при въезде в Соединенное Королевство в электронном виде было бы задекларировано место пребывания. Ответственные службы проведут проверки, соблюдается ли карантин в указанном месте пребывания. За нарушение условий карантина в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии налагаются денежные штрафы.
С 15 декабря период карантина может быть сокращен, если человек через пять дней после въезда сдаст тест на Covid-19 и результат будет отрицательным. Тест будет платной услугой.