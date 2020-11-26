Лавров в Минске передал Лукашенко "привет" от Владимира Путина

Глава МИД России в Минске передал Александру Лукашенко привет от Владимира Путина и напомнил об обещаниях, данных белорусам.

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Глава МИД России в Минске передал Лукашенко привет от Путина

Российская сторона привержена договоренностям, достигнутым в ходе саммита 14 сентября в Сочи, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Александром Лукашенко в Минске 26 ноября.

В начале встречи Лавров передал "приветы от Владимира Владимировича": "Он [Путин] подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства", – цитирует главу российского МИДа ТАСС.

Российский политолог Глеб Павловский считает, что Беларусь с точки зрения Кремля очень ценный актив. "Кремль не знает толком, что ему нужно от Беларуси кроме военной базы, но не может и допустить, чтобы кто-то считал, что Москва потеряла Беларусь", – замечает он, комментируя визит Лаврова в Минск.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи 14 сентября. Тогда Лукашенко рассказал о намерении провести в Беларуси конституционную реформу, российский президент поддержал эту инициативу. Кроме того, Россия пообещала Беларуси кредит $1,5 млрд.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 26.11.2020