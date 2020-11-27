Пт, 27.11.2020
Немного успокаивает опыт Литвы - с приходом Lidl конкуренция увеличилась, но не критически. После спада ажиотажа многие покупатели вернулись в привычные им магазины. Игорь Шихман, член правления Mego
Игорь Шихман, член правления Mego

В Риге насмерть сбили пешехода

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Вчера, 26 ноября, на проспекте Вецаки был насмерть сбит пешеход, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Авария произошла в 16:26. По первоначальной информации, автомобиль Hyundai Santafe сбил пешехода, который от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Полиция продолжает выяснение обстоятельств произошедшего.

В общей сложности за прошедшие сутки на территории Латвии зарегистрировано 84 ДТП, в семи из которых травмы получили семь человек, а один человек погиб.

Среди пострадавших четыре пешехода и три велосипедиста.

 

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