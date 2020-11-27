В Риге насмерть сбили пешехода

Авария произошла в 16:26. По первоначальной информации, автомобиль Hyundai Santafe сбил пешехода, который от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Полиция продолжает выяснение обстоятельств произошедшего.

В общей сложности за прошедшие сутки на территории Латвии зарегистрировано 84 ДТП, в семи из которых травмы получили семь человек, а один человек погиб.