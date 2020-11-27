33 тысячи евро в год: СМИ узнали, где будет учиться сын Ксении Собчак

Занятия в школе проводятся исключительно на английском, поэтому 4-летний Платон уже сейчас изучает язык с его носителем в школе Trevolta Bright House. Уроки проводятся 2 раза в неделю в небольших группах. Их стоимость 442 евро в месяц.

Само обучение в дошкольном классе в The International School of Moscow для Платона обойдется в 23 250 евро в год. Оплата тремя этапами: 9300 евро и два раза по 6975 евро. Со всеми дополнительными расходами, по подсчетам журналистов, стоимость учебы ребенка в год составит около 33 тысяч евро.

Рассмотрение заявления на поступление тоже платное - 240 евро, а вступительный взнос - 5400 евро. Стоимость обедов на год - 1080 евро, школьная форма - примерно 300 евро.

Решение о зачислении в пре-школу выносит приемная комиссия.

В стоимость обучения, которое проходит полностью на английском языке, входят занятия по живописи, поделкам, оттачивание актерского мастерства, физкультура, музыка, также в школе есть множество клубов: шахматы, логика, STEAM (science - наука, technology - технология, engineering - инженерное дело, arts and math - искусство и математика) и, разумеется, иностранные языки.