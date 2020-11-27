Пт, 27.11.2020
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Глеб Павловский, российский политолог

Видео ⟩ Кабан нагло "отжал" у велосипедистки еду и скрылся в лесу

ФОТО: скриншот видео

Жительница Сингапура Триша Юэн Тоу отправилась со своими подругами на остров Убин, чтобы покататься на велосипеде. Там подруги встретили дикого кабана, который отобрал у них слойки с карри, пишет "Медуза". 

Слойки принадлежали подруге Триши Юэн Тоу. Ей пришлось убрать их в свою корзину на велосипеде, поскольку в корзину подруги они не влезали. Запах слоек приманил животное. Кабан не только перекрыл дорогу велосипедисткам, но даже встал на задние лапы, чтобы забрать еду. Получив желаемое, он просто убежал с пакетом съестного в лес. 

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