Видео ⟩ Кабан нагло "отжал" у велосипедистки еду и скрылся в лесу

Слойки принадлежали подруге Триши Юэн Тоу. Ей пришлось убрать их в свою корзину на велосипеде, поскольку в корзину подруги они не влезали. Запах слоек приманил животное. Кабан не только перекрыл дорогу велосипедисткам, но даже встал на задние лапы, чтобы забрать еду. Получив желаемое, он просто убежал с пакетом съестного в лес.