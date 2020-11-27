Пт, 27.11.2020
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Дана Хасана, представитель Lidl

Тайсон съел "ухо" Роя Джонса

Майк Тайсон

ФОТО: скриншот с youtube.com

Бывший абсолютный чемпион в тяжёлом весе Майк Тайсон выпустил забавный ролик в преддверии своего поединка против другого экс-чемпиона - Роя Джонса-младшего.

В юмористическом ролике 54-летний Тайсон на День благодарения сидит вместе с детьми за столом и предлагает им праздничную "индейку" в виде головы Роя Джонса.

Тайсон пытается убедить присутствующих за столом, что перед ними именно индейка, а после непродолжительного спора говорит, что предпочитает съесть ухо, и отрезает себе часть композиции.

Напомним, бой между Тайсоном и Джонсом пройдёт в ночь на 29 ноября по латвийскому времени.

Майк Тайсон свой последний бой на профессиональном уровне провёл в 2005 году. Недавно американец объявил о своём возвращении ради нескольких выставочных поединков.

За время своей карьеры Тайсон провёл 58 поединков, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два боя были признаны несостоявшимися. 51-летний Джонс в 75 боях одержал 66 побед и потерпел девять поражений.

Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году и досрочно проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс последний раз бился в 2018 году и победил Скотта Сигмона. 

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