Фото ⟩ Люди недоумевают: откуда и почему у главы Центра инфектологии свежий маникюр?

Люди в соцсетях обсуждают и делятся кадрами, на которых с небольшой разницей во времени запечатлены ногти Розентале.

На одном из кадров они у нее красного цвета, на другом - уже светлые.

Baiba Rozentāle , kas tad tas ? 🤭 TV3 Ziņas Posted by Ilona Damberga on Ceturtdiena, 2020. gada 26. Novembris

Кадр, где ногти еще красного цвета, был показан 6 ноября в новостном выпуске канала TV3, в свою очередь, светлые ногти уже можно было заметить в сюжете от 26 ноября.

Учитывая, что во время режима ЧС запрещены услуги маникюра, эти кадры основательно взбесили народ, который в комментариях уточняет - относятся ли правила ко всем людям?

"Теневая экономика?", "Именно о том же самом подумал, специально обратил внимание на ее маникюр до ограничений, а вчера уже красивый новый маникюр!", "Двойная мораль!" - писали комментаторы.