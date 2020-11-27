Фото ⟩ Люди недоумевают: откуда и почему у главы Центра инфектологии свежий маникюр?

Профессора Рижского университета имени Страдиня и главу Латвийского Центра инфектологии Байбу Розентале раскритиковали пользователи соцсетей. Дело в том, что самые внимательные заметили, что у женщины во время режима ЧС сделан свежий маникюр.
Люди в соцсетях обсуждают и делятся кадрами, на которых с небольшой разницей во времени запечатлены ногти Розентале.
На одном из кадров они у нее красного цвета, на другом - уже светлые.
Baiba Rozentāle , kas tad tas ? 🤭 TV3 ZiņasPosted by Ilona Damberga on Ceturtdiena, 2020. gada 26. Novembris
Кадр, где ногти еще красного цвета, был показан 6 ноября в новостном выпуске канала TV3, в свою очередь, светлые ногти уже можно было заметить в сюжете от 26 ноября.
Учитывая, что во время режима ЧС запрещены услуги маникюра, эти кадры основательно взбесили народ, который в комментариях уточняет - относятся ли правила ко всем людям?
"Теневая экономика?", "Именно о том же самом подумал, специально обратил внимание на ее маникюр до ограничений, а вчера уже красивый новый маникюр!", "Двойная мораль!" - писали комментаторы.
Но стоит отметить, что некоторые все же допустили, что Розентале могла сама привести свои ногти в порядок. В свою очередь, другие добавили, что дочь профессора - специалист по маникюру, а также они живут вместе в одном доме, что могло бы объяснить смену цвета лака.