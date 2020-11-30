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Ни для кого не секрет, что Латвия тратит больше, чем “зарабатывает”. Разницу между доходной частью и тратами кто-то должен покрывать. В случае Латвии эта дыра заполняется деньгами из европейского бюджета. Поэтому для благосостояния большинства латвийцев чрезвычайно важно, каков будет объём этого бюджета и на какие цели будет направлено его содержимое. Как раз эти вопросы решаются сейчас в Европарламенте и в Совете ЕС.

Если деньги из еврофонда выделены, например, на утепление школы, то они приходят в Латвию извне. Их получают предприниматели, поставщики материалов и рабочие. Получив зарплату, эти люди тратят заработанное на товары и услуги. Их производители тоже получают дополнительный доход и тоже платят налоги. Налоги с доходов, зарплат и с оборота товаров идут в бюджет. В итоге и люди, и государство, и самоуправления могут позволить себе больше, а утепление школы повысит ее энергоэффективность и позволит сэкономить на отоплении.

В проекте латвийского бюджета на 2021 год в разделе «доходы» есть строчка ārvalstu finanšu palīdzība – помощь иностранных государств. Это и есть деньги еврофондов. Так вот, в следующем году «помощь иностранных государств» Латвии составит – 1 миллиард 200 миллионов евро.

В проекте бюджета Латвии на 2021 год указано, что его доходная часть составит 9,58 миллиарда евро. Это значит, что каждый девятый евро в латвийском бюджете – это «помощь иностранных государств». Теперь представим, что будет, если эти деньги однажды не поступят…

Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) депутат Европейского парламента от группы Зеленые/Европейский свободный альянс:

«Валовой национальный продукт Латвии составлет около 30 миллиардов. В страну ежегодно поступают 1,2 миллиарда европомощи, что дает около 3-4 процентов роста ВВП каждый год. До пандемии латвийская экономика росла примерно с такой же скоростью. Из этого можно сделать вывод, что собственный рост латвийской экономики (без еврофондов) был примерно около нуля».

Европейский бюджет принимается на семь лет и называется Многолетняя финансовая основа (MFF – Multiannual Financial Framework). Он должен был быть меньше, чем в завершающейся в этом году семилетке. В первую очередь, из-за ухода одного из доноров – Великобритании.

Но не было бы счастья, так несчастье помогло. Для преодоления кризиса, связанного с COVID-19, будет создан фонд «Следующее поколение ЕС» в размере 750 миллиардов евро, половина из которых выделяется в виде грантов, то есть возвращать их не придется. Таким образом, Латвия получит и деньги из бюджета ЕС, и из «Следующего поколения ЕС». В итоге финансирование в следующей семилетке будет даже больше, чем в предыдущей.

Европейский парламент поддержал резолюцию по бюджету на 2021-2027 годы. 471 депутатов проголосовали за, 218 - против или воздержались. Но процесс не закончен, многие решения ещё предстоит принять.

Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) депутат Европейского парламента от группы Зеленые/Европейский свободный альянс: