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Incredit первая в Латвии среди компаний потребительского кредитования, которая вводит возможность заключить договор о займе с помощью Smart-ID и еParaksts mobile.

В течение этих лет много достигнуто – Incredit за первые десять лет доказало, что является одним из самых профессиональнейших предприятий в финансовой отрасли и достигло высокую позицию на рынке. Центры кредитования предприятия находятся во всех крупных городах Латвии, чтобы обеспечить удобное обслуживание клиентов по всей Латвии. Однако, в дальнейшем, для более удобного обслуживания, клиенты Incredit могут выбрать, каким способом подтвердить своё заявление на получение кредита. До этого online заявление можно было подтвердить банковским перечислением 0,01 €, а теперь это можно сделать так же с помощью электронной подписи, используя мобильные приложения Smart-ID (QES) или еParaksts mobile. Все три способа идентификации полностью безопасны и удобны, что даёт клиентам свободу выбора в том, какой способ использовать.

В последнее время становится все актуальнее вопрос об использовании электронной подписи. Количество пользователей растет с каждым днем. В связи с этой необходимостью, Incredit пополнил доступность своих услуг в этой сфере, предложив максимально быстрый, удобный и безопасный функционал для своих клиентов.

«В течение 10 лет существования предприятия, мы неотрывно развиваем и совершенствуем свои услуги, а так же активно отслеживаем современные технологии. Мы рады, что в Латвии доступны такие инструменты электронной подписи, которые облегчают будни потребителей. Это очень важно, особенно в то время, когда жители предпочитают больше оставаться дома и выполнять свои трудовые обязанности, производить покупки и даже заключать сделки online. Поэтому эти функции очень полезны для того, чтобы сделать все важные вещи в интернете, не выходя из дома! Предоставляемые Incredit возможности являются равноценными с предложениями банков, поэтому наши услуги востребованны более чем у 200 000 клиентов», о введении электронной подписи говорит член правления Денис Савочкин.

Самое приятное в том, что электронную подпись может очень просто подключить любой желающий. Требуется только смартфон, подключение к интернету и возможность скачать какое – либо выбранное мобильное приложение электронной подписи, Smart-ID или еParaksts mobile. Загрузка приложений происходит бесплатно в App Store или Google Play.

Важно то, что использование обоих приложений являются равноценными личной подписи, это значит, что все эти виды имеют одинаковую юридическую силу.

Следует отметить, что для пользователей Smart-ID важно подключить себе непосредственно Smart-ID (QES), которая является электронной подписью полного доступа. К примеру, Smart-ID Basic задуман только для подключения к своему интернет банку и не позволяет удалённо подписывать документы. Обратите на это внимание и рекомендуем обязательно переключиться на функцию полного доступа, которая вам позволит использовать все доступные электронные услуги.

«Мы очень довольны как за 10 лет достигнутым, так и тем, что можем с гордостью сказать – мы Латвийское предприятие! Для нас важно то, что смогли обеспечить жителям Латвии не только ценную и важную услугу, но и большее количество рабочих мест – в течение этих лет количество работников Incredit вырос с 20 до более чем 100», комментирует Денис Савочкин.

Об Incredit

Латвийская компания потребительского кредитования с 10-летним опытом, обеспечивающиая качественное обслуживание клиентов как online, так и в центрах кредитования по всей Латвии. За эти годы в ассортименте компании есть не только все необходимые потребителям услуги кредитования, например, потребительский кредит, но и профессиональная команда работников, которая поможет выбрать именно то, что необходимо.