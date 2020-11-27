В Литве рекорд: выявлено 2339 новых случаев Covid-19, 22 человека скончались
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2339 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 22 человека, сообщил в пятницу, 27 ноября, Департамент статистики. За минувшие сутки в Эстонии выявили 370 новых случаев заражения коронавирусом.
Литва
Это самое большое число суточных случаев в Литве с начала пандемии.
По иным причинам скончались еще 19 зараженных.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 56 тыс. 95 заражений коронавирусом. Все еще больны 41 тыс. 897 человек, 13 тыс. 514 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончался 471 человек, по иным причинам умерли 213 зараженных.
За минувшие сутки было взято 12 тыс. 54 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 224 тыс. 738.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии выявили 370 новых случаев заражения коронавирусом. Также за последние 24 часа в стране зафиксировали пять смертей от связанных с Covid-19 осложнений.
Дополнительной информации о скончавшихся у Департамента здоровья пока нет, сообщила порталу новостей вещания пресс-секретарь этого ведомства Эйке Кингсепп.
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