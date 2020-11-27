В бюджете Латвии образовался дефицит в размере 409,9 млн евро

В ведомстве отметили, что доходы консолидированного совокупного бюджета за десять месяцев 2020 года составили 9,32 млрд евро, а расходы - 9,73 млрд евро.

В Минфине пояснили, что на ухудшение баланса повлияло снижение доходов на 117,8 млн евро или 1,2% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, а также увеличение расходов совокупного бюджета на 736,1 млн евро или 8,2% по сравнению с десятью месяцами 2019 года.

"На уровне государственного бюджета и бюджетов самоуправлений ситуация различается. Если за десять месяцев этого года в государственном бюджете образовался дефицит в размере 498,4 млн евро, а баланс ухудшился на 835 млн евро по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, то бюджет самоуправлений показал профицит в размере 88,5 млн евро, а его баланс ухудшился на 18,9 млн евро", - отмечает министерство.

Увеличение расходов совокупного бюджета на 8,2% за десять месяцев этого года связано как с одобренными правительством мерами поддержки для снижения негативного экономического влияния введенных из-за "Covid-19" ограничений, так и с уже запланированными в бюджете расходами.

Министерство финансов прогнозировало, что утвержденная до 22 ноября поддержка экономики в 2020 году ухудшит баланс правительственного бюджета на 1,27 млрд евро или 4,5% от валового внутреннего продукта (ВВП), к концу октября фактически было потрачено около 0,8 млрд евро.

В свою очередь в 2020 году, согласно методологии Европейской системы счетов, дефицит общего правительственного бюджета прогнозируется на уровне 2,1 млрд евро или 7,6% от ВВП.

Объем субсидий и дотаций в совокупном бюджете за первые десять месяцев этого года увеличился на 401,3 млн евро или 23,5%, большая часть этих средств была направлена ??"Altum" и Латвийскому агентству инвестиций и развития для реализации мер поддержки бизнеса в виде кредитов, гарантий и субсидируемых рабочих мест.

"Существенно увеличился также объем субсидий и дотаций для финансирования сектора здравоохранения, включая увеличение зарплат медиков и связанные с "Covid-19" траты. Расходы на социальные выплаты в совокупном бюджете увеличились на 309,1 млн евро или 11,6%. Причиной этого стало увеличение пенсионных расходов в связи с индексацией пенсий в октябре прошлого года, а также более высокие расходы на другие льготы, частично из-за "Covid-19"", - пояснил Минфин.

В министерстве отметили, что в совокупном бюджете расходы на товары и услуги, а также капитальные затраты за десять месяцев снизились на 24 млн евро или 2,1% и 13,9 млн евро или 1,6% соответственно.

Минфин также подчеркивает, что налоговые поступления в совокупный бюджет после значительного сокращения во втором квартале года в последние месяцы показали рост, который в октябре составил 5,4%. Однако в общей сложности за десять месяцев налоговые поступления были на 23,8 млн евро или на 0,3% ниже, чем за соответствующий период 209 года. Налоговые поступления на 595,6 млн евро или 7,5% отстают от запланированных.