В бюджете Латвии образовался дефицит в размере 409,9 млн евро

В совокупном бюджете Латвии за десять месяцев образовался дефицит в размере 409,9 млн евро, тогда как в прошлом году за соответствующий период образовался профицит в размере 444 млн евро, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.
В ведомстве отметили, что доходы консолидированного совокупного бюджета за десять месяцев 2020 года составили 9,32 млрд евро, а расходы - 9,73 млрд евро.
В Минфине пояснили, что на ухудшение баланса повлияло снижение доходов на 117,8 млн евро или 1,2% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, а также увеличение расходов совокупного бюджета на 736,1 млн евро или 8,2% по сравнению с десятью месяцами 2019 года.
"На уровне государственного бюджета и бюджетов самоуправлений ситуация различается. Если за десять месяцев этого года в государственном бюджете образовался дефицит в размере 498,4 млн евро, а баланс ухудшился на 835 млн евро по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, то бюджет самоуправлений показал профицит в размере 88,5 млн евро, а его баланс ухудшился на 18,9 млн евро", - отмечает министерство.
Увеличение расходов совокупного бюджета на 8,2% за десять месяцев этого года связано как с одобренными правительством мерами поддержки для снижения негативного экономического влияния введенных из-за "Covid-19" ограничений, так и с уже запланированными в бюджете расходами.
Министерство финансов прогнозировало, что утвержденная до 22 ноября поддержка экономики в 2020 году ухудшит баланс правительственного бюджета на 1,27 млрд евро или 4,5% от валового внутреннего продукта (ВВП), к концу октября фактически было потрачено около 0,8 млрд евро.
В свою очередь в 2020 году, согласно методологии Европейской системы счетов, дефицит общего правительственного бюджета прогнозируется на уровне 2,1 млрд евро или 7,6% от ВВП.
Объем субсидий и дотаций в совокупном бюджете за первые десять месяцев этого года увеличился на 401,3 млн евро или 23,5%, большая часть этих средств была направлена ??"Altum" и Латвийскому агентству инвестиций и развития для реализации мер поддержки бизнеса в виде кредитов, гарантий и субсидируемых рабочих мест.
"Существенно увеличился также объем субсидий и дотаций для финансирования сектора здравоохранения, включая увеличение зарплат медиков и связанные с "Covid-19" траты. Расходы на социальные выплаты в совокупном бюджете увеличились на 309,1 млн евро или 11,6%. Причиной этого стало увеличение пенсионных расходов в связи с индексацией пенсий в октябре прошлого года, а также более высокие расходы на другие льготы, частично из-за "Covid-19"", - пояснил Минфин.
В министерстве отметили, что в совокупном бюджете расходы на товары и услуги, а также капитальные затраты за десять месяцев снизились на 24 млн евро или 2,1% и 13,9 млн евро или 1,6% соответственно.
Минфин также подчеркивает, что налоговые поступления в совокупный бюджет после значительного сокращения во втором квартале года в последние месяцы показали рост, который в октябре составил 5,4%. Однако в общей сложности за десять месяцев налоговые поступления были на 23,8 млн евро или на 0,3% ниже, чем за соответствующий период 209 года. Налоговые поступления на 595,6 млн евро или 7,5% отстают от запланированных.
Министерство финансов пояснило, что ограничения, введенные в Латвии и других странах из-за пандемии "Covid-19", значительно замедлили экономическую активность, затронув как производство, так и потребление, в результате чего налоговые поступления значительно отстают от плана, подготовленного в прошлом году, когда прогнозировался рост экономики.
В этом году снизились поступления по всем основным налогам - налогу на добавленную стоимость (НДС), взносам соцстрахования, подоходному налогу с населения и акцизному налогу. В свою очередь поступления от подоходного налога с предприятий в связи с реформой системы уплаты налога и соответственно низким уровнем доходов в 2019 году, в этом году увеличились на 148,8 млн евро.
Поступления НДС по сравнению с соответствующим периодом 2019 года сократились на 4,7% или 102,8 млн евро, план поступлений НДС не был выполнен на 305,8 млн евро или 12,9%.
Поступления акцизного налога в связи с повышением ставок показывают относительно меньшее снижение - на 7,1 млн евро или 0,8%, однако они значительно ниже запланированного. По данным министерства, невыполнение плана по акцизному налогу за десять месяцев составило 113,3 млн евро или 11,3%, что объясняется снижением потребления облагаемых акцизным налогом товаров.
Поступления от взносов социального страхования и подоходного налога с населения за десять месяцев снизились на 8 млн евро или 0,3% и 40,6 млн евро или 2,7% соответственно.
По сравнению с десятью месяцами 2019 года на 70,2 млн евро или 6,2% уменьшились также доходы от иностранной финансовой помощи.
За прошедшие десять месяцев в бюджете самоуправлений уменьшились как доходы, так и расходы. По сравнению с десятью месяцами 2019 года доходы сократились 69,2 млн евро или 2,9%, а расходы - на 50,3 млн евро или 2,2%. Снижение доходов связано с сокращением поступлений от подоходного налога с населения и предоставления платных услуг. Также эпидемиологическая ситуация ограничила способность самоуправлений предоставлять такие услуги, как, например, обучение по интересам, а также организовывать конференции и семинары, что имело соответствующее влияние на доходы муниципалитетов.
С другой стороны, в бюджете самоуправлений за десять месяцев на 63,2 млн евро или 12,4% сократились капитальные расходы, что можно объяснить влиянием Covid-19, добавили в министерстве.