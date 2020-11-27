Мы почему-то уверены, что столы будут из дуба – мол подобное тянется к подобному. Хотя в данном случае больше подошло бы дерево редкой породы "Совсем обнаглели!". Главное, чтобы не было, как в школе "Коллега, граждане не хотят скидываться на занавески и новый автопарк – Вызывайте родителей! Поговорим об исключении... из страны".

Другая финансовая новость пришла из Рижского аэропорта. Там задержали россиянина с четвертью миллиона долларов в багаже, которые он не задекларировал. Мы, конечно, никого не оправдываем, но может он не со зла? Просто его мама в дорогу собирала, всякое бывает.

А вообще, таможенный контроль дело нервное и сколько займёт осмотр багажа – каждый раз загадка... в среднем от 10 минут до 15 лет. Иногда нам кажется, чтобы не было утечки мозговитых ребят из страны, было принято решение всем полностью выносить мозги на таможне: "Везете что-то из запрещенного? – Ничего, кроме собственного мнения... – Например? – Ну, фильм "Джокер" полная туфта. – Понял... вали его, мужики!".

А теперь новость, которой мы достойны – мужчина из Южной Каролины, идентифицирующий себя оленем, был доставлен в больницу на вертолёте после того, как его подстрелили двое охотников. Ну, что тут скажешь... вот олень! Ладно, надеемся, что его хотя бы доставили к ветеринару, а то в обычных больницах – ни тебе сена, ни тебе овса. Так или иначе, желаем скорейшего выздоровления Бэмби и очень надеемся, что до нас эти охотники на оленей не доедут. Ведь на наших дорогах у них просто глаза разбегутся!

Кстати, вы слышали про "Слово года"? Это такая акция, проводимая в различных странах с целью выявления наиболее актуальных и популярных слов. Так вот, в этом году Оксфордский словарь английского языка не смог выбрать главное слово, поэтому опубликовал 16 понятий, которые характеризуют каждый месяц 2020-го. Опустим тот момент, что месяцев пока еще 12, хотя не удивимся если 2020 просто пойдет на второй круг. Бой курантов и на часах 23:61...В общем, посмотрели мы этот список, а там сплошная скукота – коронавирус, импичмент, лесной пожар. Ерунда какая-то! Мы-то с ваши точно знаем самое подходящее слово!

И вообще, вот мы, отдел маркетинга и лингвистов Balticom, настолько прониклись 2020-ым годом, что уже не видим себя без свежеприготовленного Карантини и бутерброда с вкусным ковидлом. Всё чаще сталкиваясь с маскобесием, пытаемся не обращать внимания на ковидиотов. Хотя их тоже можно понять, ведь все мы уже устали сидеть вжоперти...

А как бы вы назвали 2020?