Пт, 27.11.2020
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Игорь Шихман, член правления Mego

В Засулауксе горела фабрика, пожар локализован

Иллюстративное фото

ФОТО: Una Kupruka / LETA

В Риге сегодня утром, 27 ноября, 41 спасатель участвовал в тушении пожара в трехэтажном производственном здании в промышленной зоне Засулаукса. После нескольких часов работы пожар был локализован, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Сообщение о пожаре на улице Кандавас поступило незадолго до 8 часов утра.

На месте происшествия работал 41 пожарный, используя восемь автоцистерн и две автомобильные лестницы.

Общая площадь горения составила 1100 квадратных метров, а в 11:24 пожар повышенной опасности был локализован.

Тушение пожара в настоящее время продолжается.

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