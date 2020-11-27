В Засулауксе горела фабрика, пожар локализован

В Риге сегодня утром, 27 ноября, 41 спасатель участвовал в тушении пожара в трехэтажном производственном здании в промышленной зоне Засулаукса. После нескольких часов работы пожар был локализован, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Сообщение о пожаре на улице Кандавас поступило незадолго до 8 часов утра.
На месте происшествия работал 41 пожарный, используя восемь автоцистерн и две автомобильные лестницы.
Общая площадь горения составила 1100 квадратных метров, а в 11:24 пожар повышенной опасности был локализован.
Тушение пожара в настоящее время продолжается.