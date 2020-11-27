Пт, 27.11.2020
Цель Lidl - войти в число лучших работодателей Латвии. Для этого мы предлагаем сотрудникам более высокую заработную плату, чем в среднем по отрасли, и ряд бонусов. Дана Хасана, представитель Lidl
Дана Хасана, представитель Lidl
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • В России учитель выстрелил из травматического пистолета в школе: у него были разногласия с учеником

В России учитель выстрелил из травматического пистолета в школе: у него были разногласия с учеником

ФОТО: AFP / Scanpix

В России, в городе Нальчик в школе произошла драка между учителем и учеником восьмого класса и его друзьями. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на МВД. 

Как сообщает полиция, между учителем и учеником произошло "разногласие по учебному вопросу". Для решения конфликта ученик позвал своих друзей 36 и 26 лет, между ними и учителем произошла драка. 

Во время драки учитель выбежал на улицу и взял из машины травматический пистолет, затем вернулся в школу и сделал там несколько выстрелов.

В полиции подчеркнули, что никто не пострадал.

Однако по данным "Интерфакса", пострадали два человека. Один из пострадавших - учитель, у него множественные травмы, второй пострадавший - один из его соперников, пуля задела мягкие ткани. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back