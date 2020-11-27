В России учитель выстрелил из травматического пистолета в школе: у него были разногласия с учеником

Как сообщает полиция, между учителем и учеником произошло "разногласие по учебному вопросу". Для решения конфликта ученик позвал своих друзей 36 и 26 лет, между ними и учителем произошла драка.

Во время драки учитель выбежал на улицу и взял из машины травматический пистолет, затем вернулся в школу и сделал там несколько выстрелов.

В полиции подчеркнули, что никто не пострадал.