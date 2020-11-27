Пт, 27.11.2020
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Пьяный водитель в Бауске стал причиной трех аварий

ФОТО: Shutterstock

В четверг, 26 ноября, пьяный мужчина в Бауске стал причиной трех ДТП, сообщила представитель Земгальского регионального управления государственной полиции Даце Калниня.

Мужчина управлял Volvo V70 и стал причиной трех аварий, в которых три автомобиля были повреждены. В ходе проверки полиция установила, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии - в его дыхании было обнаружено 1,78 промилле алкоголя.

Полиция возбудила четыре административных дела в связи с правонарушениями.

Другой пьяный водитель также был задержан в Бауске на улице Крауяс. В этом случае также возбуждено дело об административном правонарушении.

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