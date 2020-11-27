Covid-19: Видземская больница перепрофилирует часть терапевтического отделения

По словам представителя больницы Берниты Брилы, со Службой неотложной медицинской помощи (NMPD) достигнута договоренность, что на время в рамках возможности пациентов терапевтического профиля из отдаленных краев и волостей Видземского региона будут вести не в Видземскую больницу, а доставят в ближайшие к заболевшим лечебные учреждения.

Пациентам других профилей неотложная помощь в Видземской больнице будет оказываться в прежнем объеме, сказала Брила.

В пятницу в Видземской больнице лечились 35 пациентов с Covid-19, трое из которых с тяжелым течением болезни, когда необходима поддержка кислородной терапии и искусственная вентиляция легких.

За прошедшие сутки в больницу поступили три пациента с Covid-19, в свою очередь выписаны были двое.

Напомним, пресс-секретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко в четверг на пресс-конференции отметила, что может прийти момент, когда из-за роста числа пациентов с Covid-19 система здравоохранения не сможет помочь всем.

По ее словам, сейчас больным Covid-19 можно обеспечить 629 коек, а в случае необходимости это число можно будет увеличить еще на 81 место.