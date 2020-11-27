Пт, 27.11.2020
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Дана Хасана, представитель Lidl

Covid-19: Видземская больница перепрофилирует часть терапевтического отделения

Видземская больница

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С ростом числа пациентов с Covid-19 и их потока в стационар, для их лечения дополнительно перепрофилирована часть одного терапевтического отделения Видземской больницы, сообщает агентство LETA.

 

По словам представителя больницы Берниты Брилы, со Службой неотложной медицинской помощи (NMPD) достигнута договоренность, что на время в рамках возможности пациентов терапевтического профиля из отдаленных краев и волостей Видземского региона будут вести не в Видземскую больницу, а доставят в ближайшие к заболевшим лечебные учреждения.

Пациентам других профилей неотложная помощь в Видземской больнице будет оказываться в прежнем объеме, сказала Брила.

В пятницу в Видземской больнице лечились 35 пациентов с Covid-19, трое из которых с тяжелым течением болезни, когда необходима поддержка кислородной терапии и искусственная вентиляция легких.

За прошедшие сутки в больницу поступили три пациента с Covid-19, в свою очередь выписаны были двое.

Напомним, пресс-секретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко в четверг на пресс-конференции отметила, что может прийти момент, когда из-за роста числа пациентов с Covid-19 система здравоохранения не сможет помочь всем.

По ее словам, сейчас больным Covid-19 можно обеспечить 629 коек, а в случае необходимости это число можно будет увеличить еще на 81 место.

Она отметила, что ситуация в больницах различается, указав, что в отдельных больницах нагрузка столь велика, что пациентов приходится перевозить в другие медучреждения.

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