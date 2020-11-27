Дукурсы улучшили рекорд Сигулдской трассы и заняли первые места после первого заезда

Латвийские скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы заняли первые два места после первого заезда проходящего на Сигулдской трассе этапа Кубка мира.
Ранее рекордом трассы были 49,94 секунды - результат, достигнутый Мартином Дукурсом в феврале. В пятницу его на 0,15 секунды улучшил чемпион мира Кристофер Гроттер, затем на 0,24 секунды - Томас Дукурс.
Затем Мартин Дукурс прошел трассу за 49,46 секунды, улучшив рекорд, установленный братом, еще на 9 сотых секунды.
После первого заезда третье и четвертое места занимают россияне Александр Третьяков и Никита Трегубов.
Второй заезд начнется в 16.45.