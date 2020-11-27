Пт, 27.11.2020
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Глеб Павловский, российский политолог
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Дукурсы улучшили рекорд Сигулдской трассы и заняли первые места после первого заезда

Мартин Дукурс

ФОТО: Viesturs Lācis/bobslejs.lv

Латвийские скелетонисты Мартин и Томас Дукурсы заняли первые два места после первого заезда проходящего на Сигулдской трассе этапа Кубка мира.

Ранее рекордом трассы были 49,94 секунды - результат, достигнутый Мартином Дукурсом в феврале. В пятницу его на 0,15 секунды улучшил чемпион мира Кристофер Гроттер, затем на 0,24 секунды - Томас Дукурс.

Затем Мартин Дукурс прошел трассу за 49,46 секунды, улучшив рекорд, установленный братом, еще на 9 сотых секунды.

После первого заезда третье и четвертое места занимают россияне Александр Третьяков и Никита Трегубов.

Второй заезд начнется в 16.45.

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